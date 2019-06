War der FC Liverpool schon mal Champions-League-Sieger?

Der FC Liverpool gehört zu den traditionsreichsten Klubs der Fußballgeschichte. Doch gewannen sie auch schon mal die Champions League? Goal klärt auf.

oder ? Wer von beiden sich zum Champions-League-Sieger krönt, erfahren wir am 1. Juni, wenn in Madrid das Finale angepfiffen wird. Ob Liverpool schon mal auf dem europäischen Thron stand, kann Goal Euch schon jetzt beantworten.

Dass der Klub aus Liverpool zu einem der bedeutendsten Vereine Europas wurde, lag natürlich auch an seinen internationalen Triumphen. Wann und wo sich der LFC die europäische Krone aufsetzen durfte, lest Ihr in diesem Artikel. Wenn Ihr wissen wollt, wie das Finale live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein wird, findet Ihr alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

War der FC Liverpool bereits Champions-League-Sieger?

Die der UEFA ging dieses Jahr in ihre 27. Saison, nachdem sie den Europapokal der Landesmeister als höchsten europäischen Wettbewerb ersetzte. In dieser Zeit gewann der FC Liverpool einmal die Champions League: im Jahr 2005!

Das Finale 2004/2005 ging als das wohl spektakulärste Endspiel der Champions League in die Geschichte ein. Liverpool traf in Istanbul auf den AC Milan, der zur Halbzeit mit 3:0 in Führung lag! Nach dem Wechsel dann das Unfassbare: Liverpool glich innerhalb von sechs Minuten durch Steven Gerrard, Vladimir Smicer und Xabi Alonso aus.

Nach den regulären 90 Minuten schlug schließlich die Stunde von Liverpool-Keeper Jerzy Dudek, der in der Verlängerung unglaublich gegen Andriy Shevchenko parierte und im Elfmeterschießen zwei Versuche hielt. Liverpool holte sich den Sieg und gewann zum ersten Mal ein seiner Geschichte die Champions League.

Vor der Champions League: Liverpool gewann viermal den Europapokal der Landesmeister

Vor der Saison 1992/1993 war das prestigeträchtigste Turnier auf internationaler Ebene der Europapokal der Landesmeister, bei dem die Meister sämtlicher Ligen gegeneinander antraten.

Die Triumphe in den 70er- und 80er-Jahren, in denen der FC Liverpool viermal den Henkelpott gewinnen konnte, beförderten ihn zu einem der angesehensten Klubs der Geschichte.

Wie sieht Liverpools bisherige Champions-League-Bilanz aus?

Der FC Liverpool war seit Gründung der Champions League nicht immer im Wettbewerb vertreten. Wenn er allerdings dabei war, ging es oft bis ins Finale. Goal präsentiert Euch die Bilanz.

SAISON/S ABSCHNEIDEN DES FC LIVERPOOL IN DER CHAMPIONS LEAGUE 1992 - 2001 Keine Qualifikation 2001 / 2002 Viertelfinale (Aus gegen ) 2002 / 2003 Vorrunde (Gruppe mit , , ) 2003 / 2004 Keine Qualifikation 2004 / 2005 Sieger (Finale gegen AC Milan) 2005 / 2006 Achtelfinale (Aus gegen Lissabon) 2006 / 2007 Finale (Niederlage gegen AC Milan) 2007 / 2008 Halbfinale (Aus gegen ) 2008 / 2009 Viertelfinale (Aus gegen FC Chelsea) 2009 / 2010 Vorrunde (Gruppe mit , , Debreceni VSC) 2010 - 2014 Keine Qualifikation 2014 / 2015 Vorrunde (Gruppe mit , FC Basel, Ludogorez Rasgrad) 2015 - 2017 Keine Qualifikation 2017 / 2018 Finale (Niederlage gegen Real Madrid) 2018 / 2019 Finale gegen Tottenham Hotspur

FC Liverpool: Der Weg ins Champions-League-Finale

Das Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und wird vielen Fans wohl lange in Erinnerung bleiben. Dass der Wettbewerb für die Reds in dieser Saison nach der Vorrunde fast vorbei gewesen wäre, haben viele bereits vergessen. Goal rekonstruiert Liverpools Weg ins Finale.

Liverpool in der Champions League 2018/19: Die Vorrunde der Reds

Mit , und erwischte Liverpool drei schwere Lose in der Gruppenphase. Nach Niederlagen in Paris und Belgrad fiel die Entscheidung um den Einzug ins Achtelfinale am letzten Spieltag im direkten Duell mit Neapel.

Liverpool musste Siegen, Neapel hätte ein Punkt gereicht. Mohammed Salah brachte sein Team gegen die Italiener mit seinem 1:0 auf Kurs. In der Nachspielzeit stand jedoch plötzlich Arkadiusz Milik frei vor dem LFC-Tor, doch Alisson Becker parierte bärenstark und hielt am Achtelfinaleinzug fest.

Champions League 2018/19: Liverpool im Achtelfinale gegen Bayern München

Liverpool als Zweitplatzierter der Gruppenphase erwischte den FC Bayern in der Runde der letzten 16. Nach einem intensiven 0:0 an der Anfield Road ging es ausgeglichen ins Rückspiel. Ein mutloser FC Bayern, zwei Tore von Sadio Mane und eins von Virgil van Dijk bescherte den Liverpoolern letztlich einen Platz unter den besten acht Europas.

The assist. 😱

The touch. 😍

The turn. 🙌

The finish. 👏



W O W 🔥 pic.twitter.com/iHpwKKCjx1 — Liverpool FC (@LFC) 19. Mai 2019

Champions League 2018/19: Der FC Liverpool im Viertelfinale gegen

Das Viertelfinale schaukelte das Team von Trainer Jürgen Klopp souverän über die Bühne. Zuhause legte man sich eine gute Ausgangslase für das Rückspiel mit einem 2:0-Sieg (Tore: Keita und Firmino). Auswärts ließen sie ebenfalls nichts anbrennen und rückten mit 4:1 ins Halbfinale vor (Tore: Mane, Salah, Firmino und van Dijk).

Champions League 2018/19: Halbfinal-Drama zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona

Das Halbfinale gegen Barcelona sollte dann zum Krimi werden. Ein überragender Lionel Messi schickte den FC Liverpool im Hinspiel noch mit einer 3:0-Packung nach Hause. Ousmane Dembele hatte sogar das 4:0 auf dem Fuß, vergab jedoch aus kürzester Distanz, was sich später rächen sollte.

Das Rückspiel an der Anfield Road begann nämlich mit einem schnellen Tor und Mutmacher durch Divock Origi. Georginio Wijnaldums Doppelschlag machte das Fehlen von Mo Salah und Roberto Firmino vergessen und brachte The Kop zum Ausrasten. Trent Alexander-Arnolds freche Ecke und wieder Origis Abschluss ließen das Duell schließlich komplett kippen und den FC Liverpool ins Finale einziehen.

Champions-League-Finale 2019: FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur

Nun wartet im Finale der Champions League der Landesrivale aus London auf die Reds, gegen den man in der Premier-League-Saison zweimal mit 2:1 siegen konnte. Wer am 1. Juni um 21 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid den Titel holt, wird sich zeigen. Für den FC Liverpool wäre es der zweite Triumph in der Champions League.