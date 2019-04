FC Porto vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Ticker und Co. - so wird die Champions League heute live übertragen

In der Champions League kämpfen der FC Porto und der FC Liverpool ums Halbfinale. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

, Viertelfinale, Rückspiel - jetzt wird es ernst. Der empfängt im Kampf um das Halbfinale den FC Liverpool . Anpfiff der Partie im Estadio do Dragao ist am Mittwoch um 21 Uhr.

"Wir haben zwei Tore erzielt und den Ball die meiste Zeit kontrolliert." So fiel das Fazit von Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach dem 2:0 gegen den FC Porto aus. Er betont: "Wir sind glücklich, das war das erste Spiel. Es wird ein intensives Rückspiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zur TV- und LIVE-STREAM-Übertragung zu Porto gegen Liverpool wissen müsst. Wer wissen will, wie es sich mit der Übertragung der Champions League generell verhält, bekommt alle Informationen in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

FC Porto vs. heute live im TV - geht das?

Der FC Liverpool empfängt den FC Porto zum Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales, die Entscheidung um den Einzug ins Halbfinale fällt in der portugiesischen Stadt an der Atlantikküste. Dabei gibt es allerdings keine guten News für alle in lebenden Fans, denn das Spiel wird heute Abend nicht live im deutschen Free-TV gezeigt.

FC Porto vs. FC Liverpool heute nicht live im TV bei Sky

Das liegt daran, dass sich die Rechtelage an den Spielen des wichtigsten Klubwettbewerbs Europas verändert hat. Die deutschen TV-Sender sind dabei leer ausgegangen. Stattdessen teilen sich DAZN (Streamingsender) und Sky (Pay-TV-Kanal) die Spiele auf. Mittels eines Picking Systems haben die beiden Sender genau ausgemacht, wer welche Partie live und in voller Länge überträgt

Nun aber zum Wesentlichen: Das Aufeinandertreffen zwischen Porto und dem FC Liverpool und wird heute Abend auch nicht beim Pay-TV-Sender Sky in Voller Länge gezeigt. Der Pay-TV-Sender hat sich für eine Übertragung des Rückspiels zwischen und entschieden. Das Duell der Reds ist bei Sky nur in Ausschnitten zu sehen - in der Sky Konferenz.

Auch bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie ARD oder ZDF ist

Wer Porto gegen Liverpool in voller Länge sehen will, muss auf einen LIVE-STREAM ausweichen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

FC Porto vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Das Spiel zwischen Porto und Liverpool gibt es am Mittwoch, den 17. April, ab 21 Uhr im LIVE-STREAM von DAZN zu sehen. gibt es am Dienstag um 21 Uhr live im Stream von DAZN zu sehen. In Deutschland und den und Österreich ist DAZN der einzige Kanal, auf dem das Duell in voller Länge im LIVE-STREAM läuft.

Der Streamingdienst startet ab 20.45 Uhr mit der Vorberichterstattung aus Porto. Im Vorfeld begrüßen Euch Tobias Wahnschaffe als Moderator. Gemeinsam mit den Experten Sebastian Kneißl und Benny Lauth, wird er die Ausgangslage vor der Partie für Euch analysieren.

Sobald der Ball rollt, übernimmt Marco Hagemann als Kommentator aus dem Estadio do Dragao in Porto.

FC Porto vs. Liverpool im LIVE-STREAM - was ist DAZN?

Hier bekommt Ihr Sport der Oberklasse zum unschlagbaren Schnäppchenpreis! Der Streamingdienst DAZN liefert Euch die größten Sport-Events live und auf Abruf auf Eure Geräte. Ihr könnt Europas Top-Ligen verfolgen und natürlich auch die UEFA Champions League auf Euer Handy, ins Wohnzimmer oder wohin auch immer.

Das Abo kostet monatlich 9,99 Euro und beinhaltet die Premier League, , die , die sowie viele Länderspiele und als Krönung die UEFA Champions League und . Außerdem im Programm: die -Highlights, die NBA, die NFL, Boxsport und vieles mehr.

Über Apps im Google-Play-Store oder Apple-Store kann die DAZN-Applikation kostenfrei heruntergeladen werden. Eigentürmer einer Playstation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks können sich die App ebenfalls downloaden und Spitzensport live genießen.

Der erste Monat ist kostenlos. Danach könnt Ihr frei entscheiden, ob Ihr DAZN abonnieren wollt. Ist der Monat vorbei, zahlt Ihr einen monatlichen Fixpreis in Höhe von 9,99 Euro.

Eine Mitgliedschaft ist ohne großen Aufwand - es sind nur ein paar Klicks - bequem monatlich kündbar. Eine Vertragsbindung gibt es nicht.

Ihr könnt das Spiel Eures Teams nicht live sehen? Kein Problem: DAZN bietet alle Partien auch im Re-Live an.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN . Wenn Ihr einen Überblick darüber haben wollt, wo Fußball live im TV und STREAM zu sehen ist, werdet Ihr in einem separaten Artikel auf Goal fündig .

Das ist die Aufstellung des FC Porto:

Casillas - Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles - Corona, Danilo, Herrera - Brahimi, Otavio, Marega

Bank: Vana, Maxi Pereira, Costa, Torres, Andre Pereira, Soares, Fernando

Im Vergleich zum Hinspiel sind es 3 Änderungen bei Porto: Brahimi, Kapitän Herrera und Pepe spielen für Maxi Pereira, Torres und Francisco Soares.

Mit dieser Aufstellung geht der FC Liverpool in das Duell:

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mane, Origi

Bank: Mignolet, Keita, Firmino, Gomez, Henderson, Sturridge, Shaqiri

Nur Salah kam in allen Pflichtspielen von Liverpool in dieser Saison zum Einsatz, im 46. Spiel steht er heute zum 43. Mal in der Startelf.

Divock Origi steht erstmals in der Champions League in der Startelf. In bisher vier Jokereinsätzen für die Reds kam er zusammen auf nur 49 Minuten und blieb ohne Torbeteiligung.

Im Vergleich zum 2:0-Hinspielsieg gegen Porto sind es vier Änderungen bei den Reds: Der damals gesperrte Robertson, Matip, Wijnaldum und Origi spielen für Lovren, Keita, Henderson und Firmino.

Vier Änderungen bei den Reds im Vergelich zum 2:0 gegen Chelsea im letzten Liga-Spiel: Milner, Wijnaldum und Origi spielen für Keita, Henderson und Firmino (alle Bank).

Mit seinem 60. CL-Spiel als Trainer zieht Jürgen Klopp mit den Trainergrößen Vicente del Bosque und Roberto Mancini gleich.

FC Porto vs. FC Liverpool heute live TICKER bei Goal verfolgen: So funktioniert's

Ihr könnt die Partie zwischen dem Porto und Liverpool heute nicht live im TV sehen und habt auch keinen LIVE-STREAM zur Hand?

Dann kommt jetzt die Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Porto vs. Liverpool seid Ihr bestens informiert und bemerkt sofort, wenn etwas passiert.

Über die Push-Benachrichtigung versorgen wir Euch mit allen notwendigen Infos rund um die Begegnung: Tore, Großchancen, Verletzungen oder Karten - all das gibt es im TICKER.

