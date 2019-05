Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool in TV und LIVE-STREAM? So wird das Champions-League-Finale übertragen

Rein englisches Finale in der CL: Tottenham Hotspur trifft auf den FC Liverpool. Wir sagen Euch, wer das Endspiel in TV und LIVE-STREAM zeigt.

Das Finale der UEFA steht kurz bevor. Dabei sind die beiden englischem Klubs Tottenham Hotspur und der FC Liverpool die Protagonisten. Wer wird am Samstagabend ab 21 Uhr die Nase vorne haben und den begehrten Henkelpott in die Höhe stemmen?

ist zusammen mit Halbfinalgegner Amsterdam die größte Überraschung dieser CL-Saison. Das Team von Mauricio Pochettino kam in der Gruppenphase auf Platz zwei hinter dem und setzte sich anschließend gegen Borussia Dortmund, Manchester City und zu guter Letzt gegen den Eredivise-Klub durch. Gegen die Skyblues und Ajax hatte man sicher auch ein wenig Glück, im CL-Finale steht man dennoch. Nun will man im Duell mit den Reds alles daran setzen, um zum ersten Mal in der Geschichte den Henkelpott hochhalten zu dürfen.

Es ist eine Sahnesaison, die der 2018/19 spielt. Kurios, dass die Jungs von Jürgen Klopp mit 97 Punkten nur Vizemeister in der Premier League wurden. schnappte Kloppo seinen ersten Titel mit den Reds weg, weswegen der Fokus nun auf der Champions League liegt. Zum zweiten Mal in Folge haben es Mohamed Salah, Sadio Mane und Co. in das Endspiel geschafft. Diesmal hofft man auf einen positiveren Ausgang, als im Vorjahr gegen Real Madrid (1:3). Im Halbfinalrückspiel zündeten die Reds ein Feuerwerk gegen den FC Barcelona ab.

Tottenham Hotspur und der FC Liverpool bestreiten das Champions-League-Finale: Goal verrät Euch, wer das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Zudem erhaltet Ihr die letzten Infos zur Partie in diesem Artikel.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Das Champions-League-Finale in der Übersicht

Duell Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool Datum Samstag, 01. Juni 2019 || 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid Zuschauer 67.829 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im TV?

Das große Finale steht an: Tottenham Hotspur trifft im rein englischen Endspiel auf den FC Liverpool. Die Fußballwelt erwartet ein packendes und intensives Spiel und fragt sich gleichzeitig: Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Liverpool live im deutschen Fernsehen? Die Antwort gibt es in den folgenden Zeilen.

Sky zeigt / überträgt das Champions-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im TV

Die Champions League hat schon seit mehreren Jahren beim Unterföhringer Pay-TV-Kanal Sky Fuß gefasst. Das sind gute Nachrichten für alle Fans der beiden Premier-League-Kontrahenten: Die vollen 90 Minuten Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool gibt es live bei Sky zu sehen. Die Rechte an der Begegnung teilt sich Sky mit dem Ismaninger Streamingportal DAZN, mit dem die Aufteilung extra geregelt ist.

Die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport HD 1 sind dabei Eure ersten Anlaufstellen. Dort beginnt bereits ab 19.30 Uhr die Vorberichterstattung aus dem Unterföhringer Studio. Bis zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, informiert Euch eine Expertenrunde zur Ausgangslage und der Favoritenrolle der Partie. Ab 21 Uhr zeigt / überträgt der Sender Tottenham vs. Liverpool dann live und in voller Länge.

Die Voraussetzung, um bei Sky live im TV mit dabei zu sein? Mit einem Abonnement, das im Voraus abgeschlossen werden muss, habt Ihr die Möglichkeit, das Endspiel dieser CL-Saison live zu sehen. Generelle Informationen zum Vertragsabschluss bzw. den Preisen findet Ihr auf der Webseite des Senders.

Champions-League-Finale: Zeigt / Überträgt das Free-TV Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live?

In dieser Saison habt Ihr bereits vergeblich gewartet, bis die UEFA Champions League endlich einmal live im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Das Warten hat auch beim Finale in Madrid kein Ende, denn Tottenham vs. Liverpool ist nicht live und in voller Länge im deutschen Fernsehen zu sehen.

Die Rechte an der UCL sind vor der Saison neu vergeben worden - das Free-TV schaut dabei in die Wäsche. ARD, ZDF, RTL (zeigt / überträgt dafür die ) oder weitere bekannte deutsche Privatsender sind nicht live vor Ort.

Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung des CL-Finales live im TV gibt es eine Alternative, die bestimmt einige von Euch in Erwägung ziehen werden - einen LIVE-STREAM. Doch wer zeigt / überträgt das CL-Finale in TV und LIVE-STREAM?

Champions-League-Finale: DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM

So ist es! DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im Stream. Das liegt daran, dass sich die beiden Rechteinhaber darauf geeinigt haben, dass beide Kanäle das Endspiel live und in voller Länge live ausstrahlen dürfen.

Somit könnt Ihr das CL-Finale auch im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Wie schon in den Spielen zuvor geht der LIVE-STREAM von DAZN gegen 20.45 Uhr online. (Könnte man noch ergänzen)

Einen großen Vorteil habt Ihr bei DAZN in jedem Fall: Ihr könnt das Abonnement, das beim Streamingdienst von essenzieller Bedeutung ist, jederzeit und ziemlich schnell abschließen. Zudem offeriert DAZN Euch einen Gratismonat, mit dem Ihr das Champions-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool live und in voller Länge im Stream sehen könnt.

Nach den vier Gratiswochen zahlt Ihr nur 9,99 Euro monatlich, wenn Ihr den Dienst weiter abonnieren wollt. Zahlen geht ganz einfach, unter anderem mit PayPal.

Natürlich gibt es beim Streamingdienst nicht nur das CL-Finale zu sehen - DAZN hat ein breitgefächertes Programm rund um den Fußball und andere Sportarten. Hier könnt Ihr Euch darüber informieren.

Mit der App von DAZN könnt Ihr die Begegnung Tottenham vs. Liverpool auf verschiedenen Geräten anschauen - ob Tablet, Handy, Laptop, Smartphone oder Smart-TV.

DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im Stream - auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Champions-League-Finale: Zeigt / überträgt Sky Go Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im Stream?

Ihr vermutet es bereits, wenn Ihr den ersten Abschnitt gelesen habt: Ja, Sky zeigt / überträgt das Champions-League-Finale zwischen den Spurs und den Reds ebenfalls via LIVE-STREAM.

Dort verpasst Ihr mit dem Online-Portal Sky Go keine Minute des entscheidenden Spiels in der Königsklasse 2018/19. Dort zeigt / überträgt der Sender die Begegnung deckungsgleich mit der TV-Übertragung, die wir im oberen Abschnitt beschrieben haben.

Um den LIVE-STREAM von Sky Go nutzen können, müsst Ihr jedoch Sky-Kunde sein. Denn nur wer ein Abonnement beim Bezahlsender abgeschlossen hat, erhält einen kostenlosen Login für die Online-Plattform.

Wie auch bei DAZN, funktioniert Sky Go mit einer App, die Ihr Euch im App-Store Eurer Wahl herunterladen könnt. Im Google-Play-Store oder im iTunes-Store von Apple lässt sich Sky Go beispielsweise ganz leicht downloaden und installieren.

Zeigt / überträgt Sky Ticket Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM?

Natürlich schreckt eine langfristige Bindung an ein Abonnement oftmals ab. Dafür hat Sky jedoch eine Lösung gefunden, denn der Bezahlsender bietet Tottenham vs. Liverpool live im Stream von Sky Ticket an. Der Vorteil: Ohne Vertragsbindung die Champions League im LIVE-STREAM sehen.

Was Ihr tun müsst, um Euch Sky Ticket zu holen, erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website. Aktuell zahlt Ihr nur 9,99 Euro für den gesamten Monat LIVE-Sport. Danach kostet das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Die wichtigsten Nachrichten vor dem CL-Finale

Hier erscheinen kurz vor dem Endspiel der Königsklasse alle News rund um das Duell zwischen Tottenham und Liverpool.

Not long now...



Get yourself kitted out for the #UCLfinal at Spurs Shop! #UCL #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 21. Mai 2019

FC Liverpool: Zoff um Tickets rund um das Champions-League-Finale

Mit einem der größten Comebacks in der Geschichte ist der FC Liverpool in das Finale der Champions League eingezogen. Fans, die sich die Reise nach Madrid allerdings vorgenommen haben, müssen tief in die Tasche greifen. Auch Liverpools Bürgermeister.

Gerade einmal 16.600 Tickets werden beiden Teams für das Finale am 1. Juni in Madrid zur Verfügung gestellt. Dabei fasst das Wanda Metropolitano eigentlich 68.000 Zuschauer.

Tickets für das Champions-League-Finale kosten bis zu 600 Euro

Es ist nicht der einzige Grund, warum Liverpool-Fans im Hinblick auf das Champions-League-Finale erzürnt sind. Wer ein Ticket ergattern will, muss tief in die Tasche greifen. Zwischen 60 und 600 Euro verlangen die Veranstalter.

Viele Anhänger der Reds werden deshalb in der Hoffnung nach Madrid reisen, sich noch auf dem Schwarzmarkt Tickets zu sichern. Hier müssen die Fans allerdings wohl noch mehr zahlen.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Die Übertragung im Überblick