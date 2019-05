Champions League, Finale: Alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM - Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool

124 Champions-League-Spiele wurden diese Saison gespielt. Am Samstagabend steigt das 125. und letzte - doch wo läuft es? Goal klärt Euch auf.

Das allerletzte Spiel der Saison 2018/2019 wird das Highlight eines jeden Fußballfans. Um 21 Uhr am Samstag, den 1. Juni, wird im Wanda Metropolitano von Madrid das Champions-League-Finale angepfiffen, wenn sich und gegenüberstehen.

Beide Teams müssen nach einer kräfteraubenden Saison noch mal jegliche Energie bündeln, um endlich wieder einen Pokal in den Himmel recken zu können. Denn die Reds aus Liverpool verpassten trotz 97 Punkten knapp den Meisterschaftstitel. Und die letzte Trophäe der Spurs liegt sogar schon über zehn Jahre zurück, als sie 2007/2008 den Ligapokal gewannen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Champions-League-Finale läuft. Wir erklären, ob Sky und DAZN das Spiel zwischen Tottenham und Liverpool live zeigen.

, Finale: Die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM - so läuft Tottenham Hotspur vs. Liverpool

Begegnung Anpfiff TV LIVE-STREAM Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool Sa., 1. Juni, 21 Uhr Sky DAZN / Sky Go / Sky Ticket

Champions League, Finale: Die Übertragung live auf Sky und DAZN - so könnt Ihr Tottenham vs. Liverpool anschauen

Am Samstagabend wird es gleich mehrere Arten und Weisen geben, das Finale der Champions League anzuschauen. In diesem Abschnitt bekommt Ihr detailliert erklärt, wie es mit DAZN und Sky geht.

Das Champions-League-Finale live auf DAZN sehen - so geht's

Der TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN teilten sich in dieser Saison die Übertragungsrechte der Champions League auf. Während sich in der Gruppenphase, dem Achtelfinale und dem Viertelfinale die Spiele noch auf beide Anbieter aufteilten, wurden die Halbfinals bereits gleichzeitig auf Sky und DAZN gezeigt. Auch das Finale läuft sowohl im TV-Sender als auch auf der Streaming-Plattform.

Das Champions-League-Finale: Die Übertragung bei Sky

Die Vorberichte auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD starten Samstagabend um 19:30 Uhr, also anderthalb Stunden vor Anpfiff. DAZN geht um 20:30 Uhr auf Sendung mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Per Mertesacker.

Mit DAZN, dem "Netflix des Sports", könnt Ihr mindestens bis zur Saison 2020/2012 auf die Champions League zugreifen. Zudem stehen die , , und viele weitere Fußballligen im Programm. Auch Fans von US-Sport kommen mit der NFL, NBA und MLB auf ihre Kosten. DAZN bietet das volle Programm!

Tottenham Hotspur vs. Liverpool: Das Drama auf dem Weg ins Finale

Was war das für ein Halbfinale der Champions League? Nach den Hinspielen zwischen FC Liverpool und und Tottenham und Amsterdam sah alles danach aus, als würden sich Barca und Ajax im Finale gegenüberstehen. Zwei dramatische Aufholjagden in den Rückspielen waren schließlich für ein Finalticket der beiden englischen Klubs verantwortlich.

Der FC Liverpool könnte 14 Jahre nach seinem letzten CL-Titel den Henkelpott wieder an die Merseyside holen. Das von Finale von 2005 setzte in Sachen Drama im Gegensatz zu den diesjährigen Halbfinals sogar noch einen drauf. Mit 0:3 lagen die Reds zur Halbzeit gegen AC Milan zurück. Am Ende der 90 Minuten stand es 3:3 und Liverpool holte sich im Elfmeterschießen den Titel.

Tottenham Hotspur stand derweil noch nie in einem Champions-League-Finale. Der Halbfinaleinzug in diesem Jahr war sogar der bis dahin größte Erfolg der Champions-League-Geschichte für die Spurs. Am Samstagabend wird sich also entscheiden, wer sich in der Königsklasse die Krone aufsetzen darf.