Real Madrid: Darum spielte Vinícius Júnior in geschwärzten Schuhen

Real-Star Vinícius Júnior trägt in der ersten Halbzeit gegen Valencia komplett schwarze Schuhe - eine klare Botschaft an seinen Ex-Sponsor.

WAS IST PASSIERT? Während er normalerweise mit herausragenden Toren oder magischen Momenten für Schlagzeilen sorgt, war es dieses Mal das Schuhwerk von Vinícius Júnior das die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zog. Der Brasilianer in Diensten von Real Madrid betrat zum Spiel gegen den FC Valencia (2:0) das Spielfeld in einem eher klassisch aussehenden, komplett schwarzen Paar Stiefel ohne Sponsorenlogo - eine unerwartete Wahl.

In der zweiten Halbzeit zog er dann wieder Schuhe seines Ausrüsters Nike an. Nach Informationen von GOAL und SPOX war dies eigentlich nicht beabsichtigt, der Angreifer fühlte sich aber in den geschwärzten Schuhen nicht wohl.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vinícius Júnior wandte sich von der farbenfrohen Version des Nike Mercurial Vapor ab, den er normalerweise trägt, und verbarg damit jeden Hinweis auf seinen langjährigen Ausrüster. Der 22-Jährige beendete die Zusammenarbeit mit Nike kürzlich vorzeitig. Ein entsprechender Bericht von The Athletic ist nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend.

Vinícius Júnior unterschrieb seinen ersten Vertrag mit Nike im Alter von 13 Jahren. 2018 wurde der Vertrag um ein weiteres Jahrzehnt verlängert. Da sein Vertrag jedoch keine Kündigungsklausel enthält, arbeiteten die Anwälte bis in den Dezember hinein an der Beendigung seiner Vereinbarung, während er in letzter Zeit mit älteren, veralteten Modellen seiner Lieblingsschuhe spielte.

Eine dem Spieler nahestehende Quelle sagte gegenüber The Athletic: "Wir haben es nicht eilig, bei einer anderen Marke zu unterschreiben. Der Schlüssel für uns ist es, das richtige Unternehmen zu finden, das Vini schätzt und an ihn glaubt und bereit ist, in seine Marke durch Kampagnen und Aktivierung weltweit zu investieren."

BILDER ZUR NEWS:

Goal / Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Vinícius, Schütze des Goldenen Tores im Champions-League-Finale 2022, dürfte ein lukrativer Vertrag bei einem anderen Ausräster winken. Er ist nicht der Einzige, der Nike einen nicht ganz so subtilen Seitenhieb verpasste, denn er hat sich mit seinem Vorgehen am Donnerstag eine Scheibe von Jonathan David abgeschnitten.