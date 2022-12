Wann beginnt die Vierschanzentournee 2022/23? Die Daten und Termine zu allen Springen

Die 71. Vierschanzentournee steht in den Startlöchern. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zu den Terminen und Daten der einzelnen Springen.

Der Start der Vierschanzentournee steht kurz bevor. Für alle Skispringer und Skisprung-Fans ist dieses Event der Höhepunkt der Saison. Letztes Jahr konnte Ryoyu Kobayashi den Gesamtsieg holen.

Bereits 2018/2019 gewann der Japaner, damals konnte er sogar alle vier Springen für sich entscheiden. Diesen Coup konnte er letztes Jahr nicht wiederholen, für den Gesamtsieg reichte es aber trotzdem. Der Top-Favorit auf den Sieg der 71. Tournee ist aktuell allerdings Dawid Kubacki. Der Pole befindet sich schon seit einiger Zeit in absoluter Topform.

Für Deutschland gehen u.a. Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Andreas Wellinger an den Start. Wie weit es für die DSV-Adler geht, sehen wir dann ab dem 29. Dezember. Dann steht nämlich das erste Springen in Oberstdorf an.

Hier bei GOAL findet Ihr alle Termine und Daten zur Vierschanzentournee 2022/23.

Die Vierschanzentournee 2022/23 im Überblick

Wir fassen für Euch einmal alle wichtigen Termine der Tournee zusammen:

Datum Event Ort 28. Dezember - 16:30 Uhr Qualifikation Oberstdorf 29. Dezember - 16:30 Uhr 1. Springen Oberstdorf 31. Dezember - 14:00 Uhr Qualifikation Garmisch-Partenkirchen 01. Januar - 14:00 Uhr 2. Springen Garmisch-Partenkirchen 03. Januar - 13:30 Uhr Qualifikation Innsbruck 04. Januar - 13:30 Uhr 3. Springen Innsbruck 05. Januar - 16:30 Uhr Qualifikation Bischofshofen 06. Januar - 16:30 Uhr 4. Springen Bischofshofen

Skispringen live: Wo wird die Vierschanzentournee im TV übertragen?

Neben den konkreten Terminen der Vierschanzentournee ist es jetzt natürlich auch wichtig zu wissen, wo die TV-Übertragungen der Springen zu sehen sind.

Zuständig für die Übertragung im Free-TV sind die ARD, das ZDF und Eurosport. ARD und ZDF wechseln sich bei der Berichterstattung ab. Die zwei öffentlich-rechtlichen Sender findet Ihr logischerweise ganz bequem im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen.

Bei Eurosport1 könnt Ihr die Vierschanzentournee übrigens auch live verfolgen. Den Sport-Sender findet Ihr ebenfalls im regulären Free-TV-Programm.

Skispringen: Kann man die Vierschanzentournee per LIVE-STREAM sehen?

Eine LIVE-STREAM-Übertragung der einzelnen Springen gibt es natürlich auch. Sowohl die ARD als auch das ZDF bieten parallel zur TV-Übertragung auch immer einen LIVE-STREAM an. Diesen findet Ihr auf den jeweiligen Websites und Ihr könnt Euch dort völlig kostenfrei reinklicken.

So unkompliziert könnt Ihr bei Eurosport1 nicht im STREAM zusehen. Die TV-Übertragung ist zwar kostenlos, für den LIVE-STREAM von Eurosport1 müsst Ihr allerdings bezahlen. Dieser ist nämlich bei discovery+ einsehbar, und dafür braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Genaueres dazu erfahrt Ihr noch einmal hier.

DAZN zeigt als weltweit größter Sport-Streamingdienst die Vierschanzentournee ebenfalls per LIVE-STREAM. Das ist aufgrund einer Kooperation von Eurosport und DAZN möglich, die es jedem DAZN-Kunden ermöglicht, dort auf die LIVE-STREAMS von Eurosport zugreifen zu können, ohne noch ein Abo bei discovery+ abschließen zu müssen.

Dieser LIVE-STREAM der Vierschanzentournee ist natürlich nur ein kleiner Teil des riesigen Programms, das Euch bei DAZN erwartet. Ihr könnt dort die Bundesliga und Champions League live verfolgen sowie die spanische, italienische oder französische Liga.

Außerdem überträgt DAZN z.B. die NBA, NFL, UFC, MotoGP oder die Darts-WM. Hier wird also garantiert jeder Sportfan fündig. Kostenmäßig müsst Ihr Euch bei DAZN auf Ausgaben von 29,99 Euro pro Monat einstellen. Wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, müsst Ihr monatlich nur 24,99 Euro bezahlen.

Hier gibt es mehr Infos zu DAZN: