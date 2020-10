VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Stuttgart gegen Leverkusen läuft heute Nachmittag zur traditionellen Uhrzeit um 15.30 Uhr im TV! Goal erklärt Euch, wo Ihr dafür einschalten müsst.

Der 3. Spieltag der beschert uns das Duell zwischen dem und . Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena ist heute Nachmittag (Samstag) um 15.30 Uhr.

Die Aufsteiger aus Stuttgart konnten beim 4:1-Triumph gegen bereits den ersten Dreier einfahren. In Leverkusen wartet man nach zwei Unentschieden hingegen noch auf den ersten Sieg der Saison 2020/2021.

Stuttgart gegen Leverkusen wird live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu! Zudem präsentiert Euch Goal die Aufstellungen kurz vor Spielbeginn.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen live sehen: Die Bundesligapartie in der Übersicht

Duell VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen Datum Samstag, 3. Oktober 2020 | 15.30 Uhr Stadion Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Wo läuft das Bundesligaspiel heute live im TV?

Wer Stuttgart gegen Leverkusen heute Nachmittag live sehen möchte, braucht ein Abo im Pay-TV. Im Free-TV ist das Duell nämlich nicht zu sehen. In diesem Absatz findet Ihr alle Infos zur TV-Übertragung.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Hier läuft die Bundesliga live im Pay-TV

Im Free-TV sind die ersten Ausschnitte des Spiels erst ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen. Wer das Duell live sehen möchte, muss beim Pay-TV-Sender Sky einschalten.

Dort läuft die Partie live und in voller Länge ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD) 6. Kommentiert wird das Geschehen von Klaus Veltmann.

Wer das Duell lieber in der Konferenz mit den vier Parallelspielen sehen möchte, ist bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) richtig aufgehoben. Dort beginnt die Vorberichterstattung zum Spieltag bereits um 14 Uhr.

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen live im TV - die Übertragung von Sky im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 6 (HD)

Sky Sport Bundesliga 6 (HD) Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Klaus Veltmann

Alle Details zu den Preisen des Bundesligapakets bei Sky findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Bild: Imago Images / Poolfoto

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Wer heute Nachmittag nicht vor dem Fernseher sitzen kann, kann Stuttgart gegen Leverkusen auch unterwegs streamen. Sky sendet das Duell via LIVE-STREAM über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen läuft im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket

Alle Sky-Abonnenten können sich das Spiel heute Nachmittag ohne zusätzliche Kosten über Sky Go anschauen. Das Spiel wird dort via LIVE-STREAM ab 15.15 Uhr übertragen. Ladet Euch dafür einfach die Sky-Go-App auf das Smartphone oder Tablet, oder loggt Euch am Computer ein. Hier geht's direkt zum App-Download!

Solltet Ihr noch keinen Vertrag mit Sky besitzen, könnt Ihr Euch über Sky Ticket auch noch spontan und rechtzeitig vor Spielbeginn einen Zugriff zum LIVE-STREAM besorgen. Das Streaming-Abo ist derzeit ab 19,99 Euro monatlich erhältlich. Mehr Details zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen live bekannt gegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch mal rein!

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen live in TV und STREAM: DAZN präsentiert die Highlights

Die Streaming-Plattform DAZN besitzt ebenfalls ein Rechtepaket an der Bundesliga und zeigt die Highlights von Stuttgart gegen Leverkusen 40 Minuten nach Abpfiff. Die besten Szenen des Duells sind dort heute ab 18 Uhr zu sehen.

Um die Highlights ansehen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement beim Streaming-Dienst. Das gibt es sogar erst einmal kostenlos, DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich den ersten Monat der Mitgliedschaft.

Mit dem Abo seht Ihr übrigens nicht nur die Highlights aller Bundesligaspiele 40 Minuten nach Abpfiff, sondern auch alle Freitags- und Montagsspiele live. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen: Das Bundesligaspiel im LIVE-TICKER verfolgen

Goal ist selbstverständlich auch beim Duell vertreten und berichtet per LIVE-TICKER von Stuttgart gegen Leverkusen. Alle wichtigen Szenen werden Euch dort im Minutentakt geschildert.

Zudem bekommt Ihr interessante Statistiken und Analysen an die Hand. Somit eignet sich der TICKER auch als Ergänzung zum TV-Bild. Klickt Euch über diesen Link dorthin!

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick