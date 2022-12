Vertragsverlängerung beim BVB: Youssoufa Moukokos Berater dementiert Einigung

Youssoufa Moukoko soll bei Borussia Dortmund verlängern - doch der Berater des 18-Jährigen heizt Wechsel-Spekulationen an.

WAS IST PASSIERT? Youssoufa Moukokos Vertrag bei Borussia Dortmund läuft Ende der Saison aus - doch die Gespräche über eine angepeilte Vertragsverlängerung gestalten sich weiter schwierig. Das bestätigte jetzt Patrick Williams, der Berater des 18-Jährigen, der ein Update zum aktuellen Stand der Verhandlungen gab.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann bestätigen, dass wir aktuell noch nicht vor dem Abschluss einer Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund stehen", sagte Williams über die Gerüchte, wonach eine Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Kontrakts unmittelbar bevorstehen würde, bei Sky.

"Ich kann auch versichern, dass die Zahlen, die im Umlauf sind, einfach nicht stimmen und Youssoufa so nie angeboten wurden. Wir stehen aber weiter im Austausch und werden sehen, was die nächsten Tage bringen", ergänzte er.

WIE GEHT ES WEITER? Borussia Dortmund möchte unbedingt mit dem 18-Jährigen Talent verlängern, dessen Berater schloss jedoch einen Wechsel nicht aus: "Wir machen unseren Job. Ein Spieler wie Youssoufa ist für alle Topklubs der Welt interessant. Erst recht, wenn er ablösefrei ist und eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft hat."

Interesse an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers haben laut Sky der FC Chelsea, der FC Liverpool und Manchester United.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Moukoko gehört in dieser Saison zu den treffsichersten Spielern im Borussia-Trikot. In 22 Pflichtspielen erzielte der Youngster sechs Treffer, sechs weitere Tore breitete er vor. Nachdem er zu Beginn noch oft auf der Bank Platz nehmen musste, hat er sich mittlerweile einen Stammplatz im Dortmunder Kader erarbeitet. Bei der Weltmeisterschaft in Katar wurde er von Hansi Flick kurz vor Schluss gegen Japan (1:2) eingewechselt.