BVB: Auch Liverpool und Manchester United an Youssoufa Moukoko dran?

Beim BVB hofft man weiterhin auf eine Vertragsverlängerung, dennoch ist die Zukunft von Youssoufa Moukoko weiter offen. Nun gibt es neue Gerüchte.

WAS IST PASSIERT? Nach dem FC Chelsea zeigen aus der Premier League nun offenbar auch Manchester United und der FC Liverpool mit Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp Interesse an Sturmtalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Das berichtet die Times.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 18-Jährige hat beim BVB nur noch bis Saisonende Vertrag und dürfte ab Januar offiziell ohne die Zustimmung seines Vereins mit anderen Klubs verhandeln. Der WM-Fahrer könnte ablösefrei verpflichtet werden.

WIE GEHT ES WEITER? Für Moukoko soll die sportliche Perspektive entscheidend sein. Dass diese bei einem der drei genannten Klubs besser als in Dortmund sein würde, darf angezweifelt werden. Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge soll Moukoko ohnehin unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim BVB stehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Moukoko gehört in dieser Saison zu den treffsichersten Spielern im Borussia-Trikot. In 22 Pflichtspielen erzielte der Youngster sechs Treffer, sechs weitere Tore breitete er vor. Nachdem er zu Beginn noch oft auf der Bank Platz nehmen musste, hat er sich mittlerweile einen Stammplatz im Dortmunder Kader erarbeitet. Bei der Weltmeisterschaft in Katar wurde er von Hansi Flick kurz vor Schluss gegen Japan (1:2) eingewechselt.

