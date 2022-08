Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Im ersten Spiel der Saison trifft Union Berlin gleich auf die Hertha. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am 06. August 2022 kommt es gleich am ersten Bundesligaspieltag der neuen Saison zum Stadt-Duell zwischen Union Berlin und Hertha BSC.

Die Partie wird um 15:30 Uhr im Stadion an der alten Försterei angepfiffen. Sechsmal trafen die beiden Hauptstadt-Klubs bereits in der Bundesliga aufeinander, dreimal davon konnte sich Union durchsetzen, die Hertha einmal weniger. Auch heute werden beide Teams sicherlich alles geben, um mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Wem das gelingt, erfahren wir dann ab 15:30 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr bei GOAL.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin (im LIVE-STREAM bei WOW sehen) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 06. August 2022 - 15:30 Uhr Spielort Stadion an der alten Försterei (Berlin)

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, die gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Für alle, die das Spiel gerne im Free-TV verfolgen würden, gibt es dementsprechend leider schlechte Nachrichten, eine Übertragung im frei empfangbaren deutschen Fernsehen ist nicht vorgesehen.

Verantwortlich für die Übertragung des Spiels ist der Pay-TV-Sender Sky. Dieser zeigt immer alle Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv. Bei Sky könnt Ihr aus verschiedenen Paketen auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr die Partie schließlich bei Sky Sport 2 live sehen oder mit Sky Sport 1 in der Konferenz mit den anderen Bundesliga-Partien des Tages.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM verfolgen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei gibt es sogar zwei Optionen, wobei Ihr bei beiden wieder auf Sky zurückgreifen müsst.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich die Sky-Go-App herunterladen und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden. Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket per LIVE-STREAM sehen.

Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür wie gesagt allerdings genauso Voraussetzung wie ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt.

Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin heute live: Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW ist Euch vielleicht noch unter dem früheren Namen Sky Ticket geläufig. Auch damit könnt Ihr die Bundesliga per LIVE-STREAM verfolgen. Mit WOW-Supersport seht Ihr nämlich die 1. und 2. Bundesliga live, genauso wie die Premier League, den DFB-Pokal und noch einiges mehr.

Dafür müsst Ihr dann aber auch 29,99 Euro pro Monat im Abo bezahlen. Etwas günstiger wird es, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, dann werden monatlich 24,99 Euro fällig.

Den Link zur Anmeldung bei WOW findet Ihr hier.

Union Berlin vs. Hertha BSC heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt das Spiel nicht direkt live vor dem Bildschirm verfolgen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Union Berlin vs. Hertha BSC Berlin heute live: Die Aufstellungen der Teams

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Khedira, Ryerson, Haraguchi, Haberer - Becker, Siebatcheu

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, Boateng, Serdar, Lukebakio, Maolida - Selke