FC Bayern München: UEFA stichelt wegen Rauswurf von Julian Nagelsmann gegen den FCB

Auch bei der UEFA dachte man während Bayerns 0:3-Niederlage bei Manchester City an Ex-FCB-Trainer Julian Nagelsmann.

WAS IST PASSIERT? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Selbst die UEFA konnte sich während des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League des FC Bayern bei Manchester City eine Stichelei in Richtung der Münchner nicht verkneifen.

WAS IST DER HINTERGRUND? "Einen Penny für die Gedanken von Julian Nagelsmann", hieß es im Liveticker der UEFA nach dem Tor zum 3:0-Endstand der Engländer gegen den FCB.

Hintergrund ist natürlich der Trainerwechsel beim FC Bayern. Unter Nagelsmann hatten die Münchner in der Königsklasse alle acht Partien gewonnen. Unter dem neuen Coach Thomas Tuchel setzte es direkt die erste Niederlage.

Neben der Pleite in Manchester sind die Bayern völlig überraschend mit 1:2 gegen den SC Freiburg auch aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In der Bundesliga belegt der Rekordmeister Platz eins. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt allerdings lediglich zwei Zähler.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty