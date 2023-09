Türkischer Verband dementiert Entlassung von Stefan Kuntz

Der türkische Verband hat die Freistellung des Deutschen zunächst dementiert.

WAS IST PASSIERT? Stefan Kuntz ist noch nicht als Fußball-Nationaltrainer der Türkei entlassen worden.

WAS WURDE GESAGT? Wie der türkische Verband TFF am Montag mitteilte, entsprächen anders lautende Berichte in den Medien "nicht der Wahrheit", der Vertrag des 60-Jährigen laufe noch. Kuntz, der zu den Kandidaten für den Posten des deutschen Bundestrainers gehört, war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der TFF gab bekannt, dass Kuntz für Mittwoch ins nationale Trainingszentrum bei Istanbul eingeladen worden sei, um dort Gespräche mit Verbandschef Mehmet Büyükeksi zu führen. Danach werde es eine öffentliche Mitteilung geben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Türkische Medien hatten am Sonntag berichtet, dass der ehemalige U21-Coach des DFB freigestellt worden sei. Am vergangenen Dienstag hatte der Coach 2:4 gegen Japan verloren, die deutsche Nationalmannschaft zuvor mit 1:4. Es war im 20. Länderspiel für Kuntz mit der Türkei die fünfte Niederlage.