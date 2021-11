Sport1, Doppelpass: Moderator, Gäste, Themen, Sendungen - alle Infos zur heutigen Übertragung

Sonntagmorgen, 11 Uhr: Seit mehr als 25 Jahren wird zu dieser Zeit auf Sport1 im Doppelpass über Fußball debattiert. Auch am heutigen Sonntag, den 21. November, kommen am Münchner Flughafen namhafte Experten zusammen, um über den 12 Spieltag der Bundesliga zu diskutieren.

Thema wird dabei unter anderem die überraschende 1:2-Niederlage des FC Bayern München beim FC Augsburg sein. Auch die derzeitigen Corona-Probleme des Rekordmeisters sowie des gesamten deutschen Fußballs werden zudem im Fokus stehen.

Moderator, Gäste, Themen und Sendungen: Goal liefert Euch alle Infos zum Sport 1 Doppelpass am heutigen Sonntag.

Sport1 Doppelpass, Moderator: Wer moderiert die heutige Übertragung?

Ganze elf Jahre lang moderierte Jörg Wontorra den Doppelpass, ehe er im Jahr 2015 abtrat. Er galt als Inbegriff des prestigeträchtigen Fußball-Talks. Sein direkter Nachfolger wurde Ex-Bayern-Spieler Thomas Helmer, doch auch er wird die heutige Sendung nicht begleiten.

Im vergangenen Sommer löste Florian König Helmer als Moderator der Sendung ab. Aus gesundheitlichen Gründen wird er jedoch am Sonntag von Rudi Brückner vertreten. Brückner war der erste Talkmaster des Doppelpasses, als dieser damals im DSF startete. Mehr als 25 Jahre später kehrt er nun interimsweise auf seinen Posten zurück.

An der Seite des 66-Jährigen wird Co-Moderatorin Jana Wosnitza die Sendung begleiten. Sie ist bereits seit 2015 Teil der Sendung.

Sport1 Doppelpass, Gäste: Diese Experten debattieren am Sonntag

Sechs Gäste begrüßt Brückner am Sonntag um 11 Uhr in München. Dabei ist auch Goal in der Talkrunde vertreten. So wird Martin Volkmar, der seit 2018 als Head of Portal von Goal und SPOX fungiert, seine Expertise beisteuern. Vor seinem Engagement als Chefredakteur der beiden Portale arbeitete Volkmar über 17 Jahre als Reporter, Redaktionsleiter und Mitglied der Chefredaktion bei Sport1.

Zu ihm gesellen sich mit dem ehemaligen DFB-Pressesprecher Harald Stenger und Sport1-Chefreporter Florian Plettenberg zwei weitere Journalisten. Als eigenen Experten schickt Sport1 Stefan Effenberg in die Runde. Der "Tiger" stand 370-mal in der Bundesliga für den FC Bayern, Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg auf den Platz.

Auf den übrigen beiden Sesseln nehmen Neven Subotic und Horst Heldt Platz. Der ehemalige BVB-Verteidiger Subotic ist seit seinem Vertragsende beim SCR Altach im vergangenen Sommer vertragslos und kümmert sich derzeit unter anderem um seine Stiftung. Heldt schied derweil im Mai aus seinem Amt als Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln aus.

Sport1 Doppelpass: Die Gäste in der Übersicht

Neven Subotic (früher: BVB und Union Berlin, Vorstand der Neven Subotic Stiftung)

(früher: BVB und Union Berlin, Vorstand der Neven Subotic Stiftung) Horst Heldt (zuletzt Sport-Geschäftsführer, 1. FC Köln)

(zuletzt Sport-Geschäftsführer, 1. FC Köln) Florian Plettenberg (Chefreporter Sport1)

(Chefreporter Sport1) Martin Volkmar (Chefredakteur Goal & SPOX)

(Chefredakteur & SPOX) Harald Stenger (Freier Journalist)

(Freier Journalist) Stefan Effenberg (Sport1-Experte)

Sport1 Doppelpass, Sendungen: Die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM

Traditionell startet jeden Sonntag um 11 Uhr auf Sport1 (früher: DSF) der Doppelpass. Empfangbar ist die Sendung dabei auf jedem handelsüblichen Fernseher mit TV-Anschluss.

Wer über keinen Kabel- oder Satelliten-Empfang verfügt, kann die Debatte zudem im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen. Dieser läuft analog zur TV-Übertragung auf YouTube sowie der offiziellen Website von Sport1.

Sport1 Doppelpass: Die Themen am heutigen Sonntag

Hauptaugenmerk der Sendung am 21. November wird wie immer die Bundesliga sein. Dabei steht unter anderem die Niederlage des FC Bayern in Augsburg im Fokus. Doch auch der Auftritt des BVB gegen den VfB Stuttgart wird besprochen.

Das Thema der Stunde ist zudem erneut Corona. Wie gehen die Klubs mit der vierten Welle und den damit einhergehenden Einschränkungen um? Kommt tatsächlich die Impfpflicht für Profis, wie sie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst gefordert hat? Das und vieles mehr besprechen die Gäste in München.

Sport1 Doppelpass, Themen: Der 12. Spieltag der Bundesliga

FC Augsburg - FC Bayern München

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen - VfL Bochum

Borussia Mönchengladbach - Greuther Fürth

Union Berlin - Hertha BSC

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

Mainz 05 - 1. FC Köln

