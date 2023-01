Skispringen heute im TV und LIVE STREAM: Wann beginnt der 1. Durchgang in Zakopane?

Das Springen des Weltcups in Zakopane steht an. GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos darüber, wo das Event im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute Nachmittag (14. Januar 2023) steht das Teamspringen des Weltcups in Zakopane an. Der erste Durchgang beginnt um 16 Uhr.

Der Pole Dawid Kubacki führt den Gesamtweltcup aktuell mit über 100 Punkten Vorsprung an. Auf Platz zwei steht der Slowene Anze Lanisek. Der Sieger der Vierschanzentournee, Halvor Egner Granerud, findet sich auf dem dritten Platz wieder. Als bester Deutscher steht Karl Geiger auf Platz acht. Heute gibt es also das Heimspiel für Kubacki, der das Springen in Zakopane natürlich nutzen will, um seine Führung im Weltcup weiter auszubauen. Den Schanzenrekord hier hält seit 2020 übrigens der Japaner Yukiya Sato mit 147 Metern.

Hier bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Springens im TV und LIVE-STREAM.

Skispringen heute live: Das Event auf einen Blick

Event Weltcup-Springen (Zakopane) Wettbewerb FIS-Weltcup Beginn 14. Januar - 16 Uhr Ort Zakopane (Polen)

Skispringen heute live: Wo wird das Springen im TV übertragen?

Der Skisprung-Weltcup wird natürlich auch im TV übertragen. Hierbei könnt Ihr sogar auf zwei verschiedene Übertragungswege zurückgreifen.

Skispringen heute live: Die Übertragung bei der ARD

Sowohl die ARD als auch das ZDF zeigen Übertragungen aus dem Wintersport. Für die Übertragung aus Zakopane ist dieses Mal die ARD verantwortlich. Hier könnt Ihr bereits ab 15:45 Uhr einschalten und live dabei sein, wenn um 16:00 Uhr der 1. Durchgang beginnt.

Kommentiert wird das Springen übrigens von Tom Bartels.

Skispringen heute live: Den Weltcup bei Eurosport 1 sehen

Der Sport-Sender Eurosport 1 überträgt das Springen ebenfalls live. Auch diesen Sender findet Ihr ganz normal in Eurem Free-TV-Programm. Hier beginnt die Übertragung pünktlich um 16:00 Uhr mit dem 1. Durchgang.

Skispringen heute live: Das Event per LIVE-STREAM verfolgen

Wenn Ihr lieber per LIVE-STREAM zusehen wollt, dann bleibt jetzt dran. In den nächsten Abschnitten erklären wir Euch, wo das geht.

Skispringen heute live: Der LIVE-STREAM der ARD

Wie gewohnt wird das Springen bei der ARD sowohl im TV als auch per LIVE-STREAM gezeigt. Den STREAM findet Ihr einfach auf der Website.

Jetzt braucht Ihr nur noch ein Gerät mit Internetanschluss und könnt mit diesem Link schon das Springen per LIVE-STREAM verfolgen. Bezahlen müsst Ihr für den STREAM der ARD selbstverständlich nichts.

Getty Images

Skispringen heute live: Der LIVE-STREAM von Eurosport 1

Eurosport 1 hat ebenfalls einen LIVE-STREAM im Angebot. Dabei könnt Ihr auf der Website des Senders allerdings vergeblich suchen, den STREAM werdet Ihr dort nicht finden.

Das liegt daran, dass Eurosport mittlerweile zu Discovery gehört, und dementsprechend auch die LIVE-STREAMS des Senders nur noch bei discovery+ zu sehen sind.

Um Zugriff auf discovery+ und die LIVE-STREAMS dort zu bekommen, müsst Ihr jetzt entweder 3,99 Euro pro Monat oder einmalig 39,99 Euro für ein Jahresabo bezahlen. Genaueres dazu findet Ihr hier.

Skispringen heute live: Mit DAZN zum LIVE-STREAM des Weltcups

DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt und hat diverse hochkarätige Livesportevents im Angebot. Darunter befinden sich z.B. die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, LaLiga, Serie A und die Ligue 1. Außerdem laufen bei DAZN viele Spiele der Champions League.

Neben Fußball könnt Ihr dort aber auch die NBA, NFL, UFC, Motorsport oder Tennis live sehen. Außerdem arbeitet DAZN mit Eurosport zusammen, was es Euch ermöglicht, die LIVE-STREAMS von Eurosport auch bei DAZN sehen zu können, wenn Ihr über ein DAZN-Abo verfügt.

Mittlerweile bietet DAZN auch verschiedene Abo-Pakete an. Je nach Abo-Modell könnt Ihr dann verschiedene Inhalte beim Sport-Streamingdienst sehen. Wie genau das aussieht, könnt Ihr hier nachlesen. Ab 16:00 Uhr könnt Ihr das Springen in Zakopane also auch live bei DAZN verfolgen.

Genauere Infos zu DAZN findet Ihr auch hier: