Top-Verdiener nach Cristiano Ronaldo: Al-Hilal soll PSG-Star Sergio Ramos mit horrendem Gehalt locken

Der Vertrag von Sergio Ramos bei PSG läuft im Sommer aus. Dem Spanier winkt ein lukrativer Transfer in die Saudi Pro League.

WAS IST PASSIERT? Der saudi-arabische Spitzenklub Al-Hilal will Superstar Sergio Ramos von Paris Saint-Germain mit einem horrenden Gehalt in die Saudi Pro League lotsen. Das berichtet die Marca. Sie schreibt, Al-Hilal locke den spanischen Innenverteidiger mit einem Zweijahresvertrag und mit einem Nettogehalt von 30 Millionen Euro – pro Saison. Ramos wäre damit hinter seinem langjährigen Real-Mannschaftskameraden Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) der Top-Verdiener der Liga.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Arbeitspapier des 37-Jährigen bei PSG läuft im Sommer aus. Vor einigen Wochen hatte L'Équipe berichtet, Ramos' Ziel sei es, weiter in Paris zu spielen. Der viermalige Champions-League-Sieger wolle auch weiterhin in der Königsklasse auflaufen.

Knackpunkt dabei dürfte aber das Gehalt sein. PSG muss sparen und dürfte Ramos weniger bieten als die 9,5 Millionen Euro, die dieser aktuell pro Jahr einstreicht.

Ramos wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Allerdings ging es da meist um einen Wechsel zu CR7-Klub Al-Nassr.

Al-Hilal, aktuell Tabellenvierter, soll sich auch Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Ramos' Mitspieler Lionel Messi machen. Dieser ist im Sommer ablösefrei und soll ebenfalls mit einem enormen Salär geködert werden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ramos stammt aus der Jugend des FC Sevilla und wechselte 2005 für 27 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid. Damals war er der teuerste Teenager der Geschichte. Nach 16 erfolgreichen Jahren in der spanischen Hauptstadt wechselte der Welt- und Europameister 2021 ablösefrei zu PSG.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte Ramos 36 Pflichtspiele für den Spitzenreiter der Ligue 1. Dabei gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage.