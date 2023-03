Sergio Ramos will offenbar bei PSG verlängern

Der Vertrag von Sergio Ramos bei PSG läuft im Sommer aus. Geht es nach ihm, wird das Arbeitspapier nochmal verlängert.

WAS IST PASSSIERT? Sergio Ramos tendiert nach Informationen der L'Équipe dazu, seinen zum Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag bei Frankreichs Meister Paris Saint-Germain zu verlängern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 36 Jahre alte Innenverteidiger könnte PSG im Sommer ablösefrei verlassen. An einen Abschied aus Paris denkt der Spanier offenbar aber nicht.

Laut des Berichts soll es bereits Gespräche zwischen den beiden Parteien gegeben haben. PSG will die Situation jetzt aber erst einmal weiter beobachten. Zuletzt präsentierte sich Ramos in stark verbesserter Form, was die PSG-Verantwortlichen zu einer Vertragsverlängerung tendieren lassen könnten. Der französische Hauptstadtklub soll aber lediglich um ein Jahr mit Ramos verlängern wollen.

Ramos' Zukunft an der Seine war in den vergangenen Wochen stark fraglich. PSG muss angeblich bei den Gehältern drastisch sparen, zudem soll die Klubführung vermehrt auf junge, hungrige Spieler statt auf namhafte Stars setzen wollen. Ramos selbst wurde unter anderem mit einem Transfer zum Ronaldo-Klub Al-Nassr in Verbindung gebracht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ramos kam 2021 ablösefrei von Real Madrid zu PSG. Der Weltmeister von 2010 gewann mit PSG 2022 die französische Meisterschaft und den Supercup.

In dieser Saison gehört er bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner weitestgehend zur Stammelf, was 33 Einsätze beweisen.