Cristiano Ronaldo, Gehalt bei Al-Nassr: Wie viel verdient CR7 in Saudi-Arabien?

Cristiano Ronaldo schnürt künftig für Al-Nassr in Saudi-Arabien seine Schuhe. Das lässt sich CR7 fürstlich bezahlen.

Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr in Saudi-Arabien hat zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Finanziell lohnt sich das Abenteuer in der Wüste für den Superstar aber auf jeden Fall. Aber wie viel verdient Ronaldo dort wirklich?

Mit seinem Abschied Richtung Saudi-Arabien hat Cristiano Ronaldo das sportliche gegen das finanzielle Top-Niveau eingetauscht. Eigentlich, so sagte es der fünfmalige Weltfußballer immer wieder, wolle er auch künftig in der europäischen Champions League spielen - und das bei einem Klub, der auch Ambitionen hat. Doch damit ist es nun vorbei, bis Mitte 2025 hat sich der Portugiese an Al-Nassr gebunden.

Vor allem eine Frage beschäftigt die Fans seither: Wie viel verdient Ronaldo bei seinem neuen Klub? Zuletzt gab es dazu widersprüchliche Berichte. Wir versuchen, Klarheit über das Gehalt von Ronaldo zu schaffen.

Cristiano Ronaldo im Steckbrief: Die wichtigsten Infos zum Superstar

KOMPLETTER NAME Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GEBURTSDATUM 05. Februar 1985 NATIONALITÄT Portugiese KLUBS ALS PROFI Sporting CP (bis 2003)

Manchester United (2003 bis 2009; 2021 bis November 2022)

Real Madrid (2009 bis 2018)

Juventus Turin (2018 bis 2021)

Al-Nassr (seit 2023) GRÖSSTE ERFOLGE Europameister 2016

Fünfmal Champions-League-Sieger

Fünfmal Ballon-d'Or-Gewinner

Viermal Europas Fußballer des Jahres

Siebenmal Torschützenkönig der Champions League

Torschützenkönig in der Premier League, LaLiga und Serie A

Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr, Gehalt: Wie viel verdient CR7 in Saudi-Arabien?

Dass es beim Wechsel von Ronaldo nach Saudi-Arabien auch um das liebe Geld gegangen sein dürfte, steht fest. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2025, also über zweieinhalb Jahre. Aber wie viel verdient Ronaldo bei Al-Nassr wirklich?

Erste Berichte mit genaueren Details gab es schon einige Wochen vor der offiziellen Verkündung des Wechsels. Dort war von schwindelerregenden 200 Millionen Euro pro Jahr zu lesen, die Ronaldo kassieren soll. Nach der Bekanntgabe des Wechsels gab es dann neue, differenzierte Infos.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, bekommt CR7 in Saudi-Arabien nur als Spieler jährlich an die 90 Millionen Dollar überwiesen, also rund 85 Millionen Euro. Doch das ist offenbar noch nicht alles. Teil der Übereinkunft sollen auch kommerzielle Deals und Werbeverträge sein, die Ronaldos Jahreseinkommen tatsächlich auf die bereits zuvor vermeldeten 200 Millionen Euro anwachsen lassen.

Cristiano Ronaldo: Welche bekannten Spieler stehen ebenfalls bei Al-Nassr unter Vertrag?

Ronaldo ist natürlich der mit Abstand größte Name, der künftig das Trikot des saudischen Klubs tragen wird. Aber auch einige andere Spieler im Kader von Al-Nassr dürften dem interessierten Fußballfan bekannt vorkommen. Luiz Gustavo etwa, der viele Jahre in der Bundesliga spielte und mit dem FC Bayern 2013 das Triple gewann. Oder Torwart David Ospina, der längere Zeit bei Arsenal und in Neapel unter Vertrag stand.

Auch Stürmer Vincent Aboubakar hat Erfahrungen in Europa gesammelt und erzielte für den FC Porto und Besiktas immerhin 14 Tore in der Champions League. Der Brasilianer Talisca galt einst als großes Talent, ehe er 2018 im Alter von erst 24 Jahren nach China wechselte. Dort blieb er bis Sommer 2021, seither kickt er für Al-Nassr.

Das ist Cristiano Ronaldos neuer Klub Al-Nassr

Al-Nassr ist in der saudischen Hauptstadt Riad ansässig und gewann in seiner Historie bislang neunmal die nationale Meisterschaft. Aktueller Trainer ist seit Juli 2022 der Franzose Rudi Garcia, der den OSC Lille 2011 zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg in Frankreich geführt hatte. Später war er noch bei der AS Rom, Olympique Marseille und Olympique Lyon tätig. Heimspielstätte von Al-Nassr ist seit 2020 der fünf Jahre zuvor eröffnete Mrsool Park. Das Fassungsvermögen des Stadions liegt bei 25.000 Zuschauern.