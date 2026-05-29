Senegal – FIFA-Weltmeisterschaft 2026: TV-Programm: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

So sehen Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Senegal

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Senegals aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich über Ihr VPN mit einem senegalesischen Server und streamen Sie die Spiele live. Der frei empfangbare nationale Sender RTS überträgt alle Spiele Senegals.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Senegal?

Im Senegal hält der öffentlich-rechtliche Sender Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) sowie mehrere regionale Sender südlich der Sahara die Übertragungsrechte.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-TV

RTS: Der nationale öffentlich-rechtliche Sender überträgt die wichtigsten Spiele live und kostenlos über seine terrestrischen und Satellitenkanäle. Sie sehen alle Gruppenspiele der "Lions of Teranga" gegen Frankreich, Norwegen und den Irak sowie das WM-Finale, ohne ein Abo zu brauchen.

📱 Digitale und regionale Streaming-Optionen

RTS Digital & New World TV: Wer digital dabei sein will, ruft die frei empfangbaren RTS-Spiele online ab. Alle 104 Partien mit mehrsprachigem Kommentar und Studioanalyse bieten regionale Pay-TV-Partner wie New World TV und ihre offiziellen Streaming-Plattformen.







