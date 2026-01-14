Senegal vs. Ägypten heute im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup (Halbfinale) live?

Im Halbfinale beim Afrika Cup findet am Mittwoch (14. Januar) das Duell zwischen Senegal und Ägypten statt. Das Stade Ibn Batouta dient als Schauplatz. Der Anpfiff in Tanger (Marokko) ertönt um 18.00 Uhr.

In der Begegnung zwischen den Löwen von Teranga und den Pharaonen trifft die Nummer 19 der Welt auf den 35. im FIFA Ranking.

Beim Afrika Cup geht es im Halbfinale zwischen Senegal und Ägypten um den Finaleinzug. Wenn Ihr live dabei sein wollt, könnt Ihr ab 18.00 Uhr bei DAZN einschalten. Dafür ist das Super Sports Paket erforderlich, das aktuell 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Nutzung kostet. Alternativ steht Euch das Unlimited Paket zur Verfügung, das mit 34,99 Euro pro Monat im Jahresvertrag oder 44,99 Euro bei flexibler Buchung angeboten wird.

Neben DAZN überträgt auch MagentaSport die Begegnung. Die Sendung beginnt dort bereits um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Für MagentaTV-Kunden liegt der Preis für das Zusatzpaket bei 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag zahlt Ihr 14,95 Euro pro Jahr bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Darüber hinaus wird das Spiel aus dem Stade Ibn Batouta auch bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream gezeigt. Die Vorberichterstattung startet ebenfalls um 17.30 Uhr, also rund eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 18.00 Uhr. Für den Stream könnt Ihr zwischen einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro oder einem Jahrespass für 44,99 Euro wählen.

Spiel Senegal - Ägypten Wettbewerb Afrika Cup, Halbfinale Datum Mittwoch, 14. Januar 2026 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Stade Ibn Batouta

Senegal setzte sich im Viertelfinale gegen Mali mit 1:0 durch. Zuvor hatten die Löwen von Teranga im Achtelfinale den Sudan mit 3:1 bezwungen.

Ägypten feierte im Viertelfinale ein 3:2 gegen den Titelverteidiger aus der Elfenbeinküste. Im Achtelfinale hatten die Pharaonen Benin nach der Verlängerung mit 3:1 besiegt.

