Schalke 04: Uth gibt nach Zusammenprall Entwarnung, Baum ärgert sich über verpassten Sieg - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Mark Uth meldet sich nach seinem schweren Zusammenprall aus dem Krankenhaus. Manuel Baum hapert mit dem Remis gegen Augsburg. Alle S04-News heute.

Einmal mehr reichte es für den nicht für einen Dreier in der . Beim Auswärtsspiel in Augsburg gelang es dem Team von Trainer Manuel Baum nicht, die 2:1-Führung über die Zeit zu bringen. Kurz vor Schluss erzielten die Gastgeber den Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Überschattet wurde die Partie von einem schweren Zusammenprall zwischen Augsburgs Felix Uduokhai und S04-Angreifer Mark Uth. Letzterer musste minutenlang auf dem Platz behandelt und anschließend abtransportiert werden. Anschließend gab Uth jedoch Entwarnung aus dem Krankenhaus.

Außerdem: Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar hat sein baldiges Karriereende angekündigt.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Montag. Die S04-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Schalke 04 vergibt nach Uth-Schock den langersehnten Sieg

Mark Uth musste den nächsten Schalker Rückschlag im Krankenhaus vor dem Bildschirm verfolgen - doch das war am Ende eines nervenaufreibenden Tages eine gute und erleichternde Nachricht. "Mark konnte die letzten Minuten des Spiels schon am Fernsehen sehen und hat sich auch tierisch geärgert", sagte S04-Trainer Manuel Baum nach dem 2:2 (0:1) beim FC Augsburg.

Dabei war ihm anzusehen, wie sehr ihn die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mitgenommen hatte. Und das lag nicht alleine an dem späten Ausgleich und der Fortsetzung der Sieglos-Serie, sondern vor allem an dem Schockmoment, den beide Mannschaften nach einem schweren Zusammenprall Uths mit Augsburgs Felix Uduokhai überstehen mussten.

Bild: Getty Images

Schalke-Stürmer Mark Uth zunächst bewusstlos

Minutenlang lag Uth reglos auf dem Boden und wurde letztlich auf einer Trage aus dem Stadion in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er mit einer Gehirnerschütterung zunächst eine Nacht verbringen. Dass Schalke nun schon seit 27 Bundesligaspielen in Serie auf einen Sieg wartet und weiter unfreiwillig den 55 Jahre alten Rekord von Tasmania Berlin (31) jagt, interessierte in Augsburg nur am Rande.

"Das möchte man nicht miterleben. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. In dem Moment steht man als Trainer und Spieler orientierungslos auf dem Platz und betet, dass der Spieler da gut rauskommt", sagte Baum: "Wir wollten für ihn spielen und für ihn die drei Punkte holen. Das ist ärgerlich, dass es nicht gelungen ist."

Bundesliga-Highlights: vs. Schalke 04

Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar verkündet Karriereende nach der Saison

Ex-Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar hat am Samstagabend nach dem 4:0 von Amsterdam gegen PEC Zwolle sein Karriereende verkündet. "Ich werde aufhören", sagte der 37-Jährige gegenüber Fox Sport . Er wolle ab dem kommenden Sommer eine Auszeit nehmen und sich insbesondere auf seine Familie konzentrieren.

Bild: Imago Images

Am Wochenende hatte Huntelaar das 1:0 für den Rekordmeister und damit seinen 150. Treffer in der niederländischen erzielt.

Zwischen 2010 und 2017 stand der Angreifer auf Schalke unter Vertrag und gewann mit den Königsblauen 2011 den .

Schalke 04 heute: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen