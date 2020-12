Schalke 04: Ultras mit scharfer Kritik am Vorstand, Negativserie für Augsburg-Trainer Herrlich "unverständlich" - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Die Ultras beschuldigen den Vorstand, Schalke nicht verstanden zu haben, und Heiko Herrlich kann die Negativserie nicht verstehen. Alle S04-News.

Beim sind die Nerven bis zum Zerreißen gespannt. Nach 26 sieglosen -Spielen in Folge soll gegen den endlich der erste Saisonsieg eingefahren werden.

Der Trainer des Gegners kann jedenfalls nicht verstehen, warum Schalke in einer Negativspirale gefangen ist. Gleichzeitig warnte Heiko Herrlich davor, das Schlusslicht zu unterschätzen.

Vor der Begegnung am Sonntag haben die Ultras Gelsenkirchen zudem erneut Kritik am Schalker Vorstand geäußert und einen umfassenden Neuanfang mit "unbeteiligten Personen" gefordert.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Samstag. Die S04-News der vergangenen Tage gibt es hier:

Ultras mit scharfer Kritik an Vorstand: Neuanfang mit "unbelasteten Personen" die einzige Chance

Die Ultras Gelsenkirchen haben scharfe Kritik am Vorstand von Schalke 04 geäußert und in einem Statement auf ihrer Homepage einen Neuanfang mit "unbelasteten Personen" gefordert. Damit reagierte die Gruppierung auf einen offenen Brief des Vereins, der am Donnerstag veröffentlicht worden war.

Die Schalker Verantwortlichen hätten den Verein "schlicht und ergreifend nicht verstanden" und gingen nicht auf die Belange der Fans ein: "Statt auf die Kritik einzugehen, scheint ihr ein einer Blase zu leben, die nicht mehr mit der Wahrnehmung vieler Fans und Mitglieder gemein hat."

Bild: Getty Images

Seit inzwischen 26 Bundesliga-Spielen in Folge ist Schalke ohne Sieg. Die Schuld sehen die Ultras in erster Linie bei der Führungsebene: "Für diese Krise seid ihr zu großen Teilen mitverantwortlich", so die Ultras. Die Spieler seien von der Kritik ausgenommen, solange "weiterhin Wille und Kampfgeist zu erkennen" sei.

Dem aktuellen Vorstand sei der dringend benötigte Neuanfang nicht mehr zuzutrauen: "Es wurden zu viele Versprechungen gemacht, als dass man eure Floskeln noch glauben könnte", so die Ultras. Ein Neuanfang mit "unbelasteten Personen" sei die "wohl einzige Chance, den Verein am Leben zu halten".

Schalker Negativserie für Augsburg-Trainer Heiko Herrlich "unverständlich"

Trainer Heiko Herrlich vom kommenden Gegner FC Augsburg hat seine Mannschaft davor gewarnt, das seit inzwischen 26 Bundesliga-Spielen sieglose Tabellenschlusslicht Schalke 04 zu unterschätzen.

Bild: Getty Images

Schalke habe "unheimlich tolle Einzelspieler, da ist Qualität vorhanden. Es ist unverständlich, warum es bisher nicht so funktioniert hat", sagte Herrlich vor der Begegnung am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Insbesondere im Umschaltspiel sei Schalke "gefährlich, sie kontern überfallartig". Im Gegensatz zum 1:3 in Hoffenheim müssten seine Spieler deshalb sehr wach sein und erneut "die Tugenden leben, die uns stark machen".

Schalke: Ozan Kabak teilt angeblich Wechselwunsch mit

Ozan Kabak hat Schalke 04 angeblich darüber in Kenntnis gesetzt, den Klub noch im Winter verlassen zu wollen. Dies berichtet die italienische Tuttosport. Als Abnehmer wird mit der auch ein Klub von der Zeitung gehandelt.

Der 20-Jährige, der bei den kriselnden Königsblauen abgesehen von einer Vier-Spiele-Sperre zum Stammpersonal zählt, könnte dringend benötigtes Geld in die klammen Kassen spülen. Laut Corriere dello Sport bietet Milan 20 Millionen Euro inklusive Boni für den Türken, um dessen Wechsel in die Lombardei zu realisieren. Bereits in der vergangenen Transferperiode hatten die Italiener Interesse signalisiert.

Bild: depophotos

Der Aufsichtsrat und Vorstand der Königsblauen sollen offenbar mit dem Angebot für Kabak zufrieden sein, der im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro vom nach Gelsenkirchen wechselte. Kabaks Vertrag läuft auf Schalke noch bis 2024, die hohen Erwartungen konnte der hochbegabte Verteidiger allerdings nur in Ansätzen erfüllen.

Schalke 04 heute: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen