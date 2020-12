Schalke 04: Amine Harit vor Comeback, Ozan Kabak teilt wohl Wechselwunsch mit - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Bei Schalke 04 könnte der zuletzt suspendierte Amine Harit sein Comeback feiern und Ozan Kabak hat wohl seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Die S04-News.

Der steckt weiterhin ganz tief in der Krise. Am Sonntag soll endlich der erste Saisonsieg her, wenn die Knappen auf den , den Ex-Klub von Trainer Manuel Baum treffen.

Der zuletzt suspendierte Amine Harit könnte dann wieder mit dabei sein, ebenso wie Ralf Fährmann und Salif Sane. Derweil gibt es Tipps von einem ehemaligen Tasmania-Berlin-Spieler und Ozan Kabak hat angeblich schon seinen Wechselwunsch mitgeteilt.

Alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am heutigen Freitag.

Amine Harit, Ralf Fährmann und Salif Sane vor Comeback für Schalke 04

Der -Tabellenletzte Schalke 04 hofft im Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg auf die Rückkehr des Torhüters Ralf Fährmann, des Abwehrchefs Salif Sane und des begnadigten Amine Harit. Trainer Manuel Baum sprach am Freitag von "nur leichten Fragezeichen", er gehe davon aus, dass sie zur Verfügung stünden.

Fährmann, der wegen Knieproblemen gefehlt hatte und zuletzt durch den dritten Keeper Michael Langer ersetzt worden war, werde spielen, wenn er fit sei. Das Gleiche gilt für Sane, der ebenfalls wegen einer Knieverletzung pausiert hatte. Harit bekommt zwei Wochen nach seiner Suspendierung "eine zweite Chance", sagte Baum, "die hat er sich verdient." Allerdings klagte der Marokkaner ebenfalls über Knieprobleme.

Bild: RHR-Foto

Weiter verzichten muss Schalke auf Stammtorwart Frederik Rönnow (Oberschenkelverletzung) sowie die Stürmer Goncalo Paciencia (Knie-OP) und Ahmed Kutucu (krank). Die Königsblauen unternehmen in Augsburg den nächsten Versuch, ihre Sieglos-Serie nach mittlerweile 26 Spielen zu beenden.

"Wir sind wirklich optimistisch", sagte Baum, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Von 2016 bis 2019 erlebte er dort "sehr viele schöne Momente, aber die liegen in der Vergangenheit." Jetzt gehe es darum, "die maximale Punktausbeute mitzunehmen."

Schalke: Ozan Kabak teilt angeblich Wechselwunsch mit

Ozan Kabak hat Schalke 04 angeblich darüber in Kenntnis gesetzt, den Klub noch im Winter verlassen zu wollen . Dies berichtet die italienische Tuttosport. Als Abnehmer wird mit der auch ein Klub von der Zeitung gehandelt.

Der 20-Jährige, der bei den kriselnden Königsblauen abgesehen von einer Vier-Spiele-Sperre zum Stammpersonal zählt, könnte dringend benötigtes Geld in die klammen Kassen spülen. Laut Corriere dello Sport bietet Milan 20 Millionen Euro inklusive Boni für den Türken, um dessen Wechsel in die Lombardei zu realisieren. Bereits in der vergangenen Transferperiode hatten die Italiener Interesse signalisiert.

Bild: depophotos

Der Aufsichtsrat und Vorstand der Königsblauen sollen offenbar mit dem Angebot für Kabak zufrieden sein, der im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro vom nach Gelsenkirchen wechselte. Kabaks Vertrag läuft auf Schalke noch bis 2024, die hohen Erwartungen konnte der hochbegabte Verteidiger allerdings nur in Ansätzen erfüllen.

Schalke 04: Tasmania-Kapitän Becker rät zu klassischen Tugenden

Hans-Günter Becker, Kapitän der legendären Bundesliga-Mannschaft von Tasmania Berlin, rechnet mit einem baldigen Ende der Sieglos-Serie des Bundesligisten Schalke 04 - wenn die Königsblauen sich auf wesentliche Tugenden besinnen. "Wenn sie nur Einsatzwillen, Kampfgeist sowie mannschaftliche Geschlossenheit zeigen und das wirkliche Kerle sind, dann glaube ich, dass sie erstmal da unten rauskommen und dass der Rekord bei uns verbleibt", sagte Becker im Gespräch mit dem SID .

Tasmania war in seiner einzigen Bundesliga-Saison (1965/66) 31 Spiele ohne Sieg geblieben, die in dieser Liste zweitplatzierten Schalker stehen vor dem Gastspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr) bei 26 Spielen.

Bild: Getty Images

Vor allem der Zusammenhalt in der Mannschaft sei in Krisenzeiten entscheidend. "Bei uns war es so, dass wir uns trotz der Misserfolgsserie immer wieder vorgenommen haben, dass wir als Mannschaft nicht auseinanderfallen, dass wir zusammenhalten und kämpfen und die Einstellung stimmen muss", sagte der 82-jährige "Atze" Becker: "Jeder Einzelne muss auch für sich das Beste geben. Wenn das rübergebracht wird, vom Trainer und den gesamten Vorstand, und jeder bis an seine wirkliche Grenze geht, dann wird alles gut für Schalke."

Sollten die Gelsenkirchener dennoch den Uralt-Rekord brechen, wäre das für Becker zu verschmerzen. "Tasmania hat ja nicht nur diesen Rekord, es gab ja mehrere", sagte er.

Schalke 04 heute: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen