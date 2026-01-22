In der Europa League kommt es am Donnerstag (22. Januar) zur Begegnung SC Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv. Diese findet im Europa-Park Stadion statt. Der Anpfiff im Breisgau erfolgt um 18.45 Uhr.

Nach jeweils sechs Auftritten in der Europa League stehen der SC Freiburg und der Maccabi Tel Aviv bei 14 Punkten und einem Zähler.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr den SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv heute live im TV und im Stream sehen könnt.

SC Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League heute?

Der SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv wird im STREAM über RTL+ übertragen. Nach den Vorberichten ab 18.15 Uhr habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz.

Michael Born übernimmt den Kommentar beim Einzelspiel, während Christian Straßburger in der Konferenz zu hören ist. In der Sendung Matchday führen Anna Kraft und Jana Wosnitza abwechselnd durch die Moderation, dazu kommen die ebenfalls wechselnden Experten wie Felix Kroos, Max Kruse und Patrick Helmes sowie Community-Host Julius Fellermann.

Bei RTL+ ist eines der kostenpflichtigen Abos erforderlich – zur Auswahl stehen Premium, Max oder Family zu Preisen von aktuell 8,99 Euro, 12,99 Euro beziehungsweise 18,99 Euro pro Monat.

Spiel SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Donnerstag, 22. Januar 2026 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Europa-Park Stadion (Freiburg)

Anstoßzeit SC Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv

SC Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv: Aufstellungen

SC Freiburg vs Maccabi Tel Aviv Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer J. Schuster Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Z. Lazetic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den SC Freiburg

Der SC Freiburg ließ in der Europa League ausschließlich in der Ferne Punkte liegen. Denn das geschah Anfang Oktober mit einem 1:1 in Bologna sowie am 27. November mit einer Nullnummer bei Viktoria Pilsen. Zuletzt am 11. Dezember gelang mit einem 1:0 gegen Salzburg der vierte Dreier.

News über Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv punktete hingegen ausschließlich zum Auftakt am 24. September mit einer Nullnummer bei PAOK. Es folgten damit einher fünf Niederlagen am Stück. Ab Anfang November setzten es ein 0:2 bei Aston Villa, ein 0:6 gegen Olympique Lyon sowie ein 1:4 in Stuttgart.

Form

Bilanz direkte Duelle

SC Freiburg vs. Maccabi Tel Aviv: Die Tabellen

