Den Auftakt zum 25. Spieltag der 2. Bundesliga macht am Freitag (6. März) das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Live Stream?

Sky überträgt das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld live - sowohl im Pay-TV als auch per Stream. Wer auf eine RTL-Übertragung gehofft hat, geht leer aus. Die Partie ist stattdessen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD zu sehen, wo die Vorberichte bereits um 18 Uhr beginnen. Kommentiert wird das Spiel von Christian Straßburger.

Zeitgleich steigt das Duell der SV Elversberg gegen den 1. FC Magdeburg, ebenfalls live bei Sky. Zusätzlich bietet der Sender auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie auf Sky Sport Top Event eine Konferenz mit beiden Begegnungen an.

Für den Livestream wird ein SkyGo-Abonnement oder ein Zugang über WOW benötigt.

Am vergangenen Spieltag verschenkte Schalke im Aufstiegsrennen zwar Punkte bei der SpVgg Greuther Fürth, konnte dank eines Traumtors von Dejan Ljubicic aber immerhin noch ein 1:1 sichern. Da der SV Darmstadt 98 gegen Dynamo Dresden mit 1:3 verlor, bleiben die Königsblauen dennoch an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf den Zweitplatzierten SC Paderborn beträgt dabei nur einen Punkt.

Arminia Bielefeld möchte nach zwei Niederlagen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Aktuell steht das Team auf dem zwölften Platz, doch die Abstiegszone ist nur wenige Punkte entfernt – auf den direkten Abstiegsrang beträgt der Vorsprung gerade einmal vier Zähler.

