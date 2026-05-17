RTL oder nur live bei Sky? SV Elversberg vs. Preußen Münster heute live im TV und Live Stream sehen

In der 2. Bundesliga empfängt der SV Elversberg Preussen Münster in der Ursapharm-Arena.

Elversberg belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz und kämpft damit um den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Die Hausherren gehen mit breiter Brust in dieses Duell, auch wenn die jüngsten Ergebnisse nicht durchgehend überzeugend waren.

Preußen Münster hingegen steht auf dem letzten Tabellenplatz und steht bereits als erster Absteiger fest.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Elversberg und Preussen Muenster beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

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Das Spiel zwischen Elversberg und Preussen Münster wird live bei Sky übertragen. Unten findest du alle verfügbaren TV- und Live-Stream-Optionen.

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Anstoßzeit Elversberg gegen Preußen Münster

Elversberg vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Elversberg kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor hatte die Mannschaft Paderborn mit 5:1 klar bezwungen. Insgesamt erzielte Elversberg in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum 13 Tore, kassierte aber auch sieben Gegentreffer.

Preussen Münster weist aus den letzten fünf Partien keinen einzigen Sieg vor: Die Bilanz lautet null Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Münsteraner 1:1 von Darmstadt, während die 1:4-Niederlage gegen Schalke 04 besonders schmerzhaft war. In fünf Spielen schoss Münster neun Tore, ließ aber acht zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 21. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt und endete 1:1, damals als Preussen Münster Gastgeber war. Auch das Duell im Oktober 2024 brachte mit einem 1:1 kein Ergebnis zwischen den Mannschaften hervor. Aus den letzten drei Zweitliga-Begegnungen ist Elversberg einmal als Sieger hervorgegangen, nämlich beim 1:0-Auswärtserfolg im März 2025.





Elversberg vs. Preußen Münster: Die Tabellen

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