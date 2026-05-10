RTL oder nur live bei Sky? Fortuna Düsseldorf vs. SV Elversberg heute live im TV und Live Stream sehen

In der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf empfängt Fortuna Düsseldorf den SV Elversberg in einem Zweitliga-Duell, das für beide Mannschaften aus völlig unterschiedlichen Gründen von großer Bedeutung ist.

Fortuna steckt tief im Abstiegskampf. Mit Platz 16 in der Tabelle befinden sich die Düsseldorfer in akuter Gefahr, den Gang in die 3. Liga antreten zu müssen. Die jüngsten Ergebnisse lassen wenig Optimismus zu: Vier der letzten fünf Ligaspiele gingen verloren.

Elversberg hingegen reist als Aufstiegsaspirant an. Der SV belegt Tabellenplatz zwei und kämpft weiterhin um die direkte Rückkehr in die Bundesliga. Die Saarländer kommen in starker Verfassung nach Düsseldorf.

Das Duell hat damit einen klaren Charakter: Hier die Mannschaft, die unbedingt punkten muss, um den Klassenerhalt zu sichern. Dort der Aufstiegskandidat, der den Druck von oben spürt und keine Punkte liegenlassen darf.

Für Fortuna wird es darum gehen, die eigene Anhängerschaft mit einer kämpferischen Leistung hinter sich zu bringen. Heimstärke und Leidenschaft könnten die einzigen Mittel sein, um gegen einen technisch überlegenen Gegner zu bestehen.

Elversberg hat zuletzt eindrucksvoll gezeigt, dass die Mannschaft auch in schwierigen Auswärtsspielen Punkte holen kann. Das 5:1 gegen Paderborn war ein Statement, das Selbstvertrauen für diese Partie mitbringt.

Wo das Spiel übertragen wird, welcher TV-Sender und welcher Live-Stream verfügbar ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Elversberg beginnt am 10.05.2026, 13:30.

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Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Elversberg wird exklusiv bei Sky übertragen. Den Live-Stream sowie den TV-Sender findet ihr in der Übersicht unten.

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Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Elversberg

Fortuna Düsseldorf vs. Elversberg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Fortuna Düsseldorf durchlebt eine schwache Phase: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Das 3:1 gegen Dynamo Dresden war der einzige Lichtblick, während zuletzt das 0:1 gegen Schalke 04 eine weitere Niederlage bedeutete. In diesen fünf Spielen erzielte Fortuna lediglich vier Treffer und kassierte acht Gegentore – eine Bilanz, die den Abstiegskampf erklärt.

Elversberg präsentiert sich dagegen in deutlich besserer Verfassung. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen in den jüngsten fünf Partien zu Buche. Besonders das 5:1 gegen Paderborn zuletzt war eine Machtdemonstration, und auch das 3:0 gegen Karlsruher SC unterstrich die Offensivstärke der Saarländer. Insgesamt erzielte Elversberg in diesem Zeitraum 13 Tore bei fünf Gegentoren.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt: Elversberg gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. In den letzten fünf direkten Vergleichen holte Elversberg zwei Siege, Fortuna einen – dazu kamen zwei Unentschieden. Bemerkenswert ist das deutliche 5:0 für Fortuna im August 2023 in Elversberg, das zeigt, wie unterschiedlich diese Begegnungen verlaufen können.





Fortuna Düsseldorf vs. Elversberg: Die Tabellen

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