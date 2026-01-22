In der Europa League kommt es am Donnerstag (22. Januar) zur Partie vom VfB Stuttgart bei der AS Roma. Diese steigt im Olympiastadion. Der Anpfiff in Italien ertönt um 21.00 Uhr.

Nach jeweils sechs Begegnungen in der Europa League halten die AS Roma und der VfB Stuttgart beide bei zwölf Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr den VfB Stuttgart bei den AS Roma heute live im TV und im Stream sehen könnt.

RTL oder NITRO für Stuttgart heute: Wer zeigt / überträgt den VfB bei der AS Roma live im Free TV und Live Stream?

Das Duell zwischen der AS Roma und dem VfB Stuttgart ist im Free TV bei RTL zu sehen. Die Live-Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Marco Hagemann übernimmt den Kommentar, moderiert wird die Sendung von Laura Papendick. Die Superflash-Interviews führt Felix Görner, für die Flash-Interviews ist Vivian Bahlmann im Einsatz.

Darüber hinaus könnt Ihr die Begegnung aus dem Olympiastadion auch im STREAM über RTL+ verfolgen – wahlweise als Einzelspiel oder innerhalb der Konferenz. Robby Hunke kommentiert das Einzelspiel, während Cornelius Küpper in der Konferenz am Mikrofon sitzt. In der Sendung Matchday wechseln sich Anna Kraft und Jana Wosnitza in der Moderation ab, begleitet von wechselnden Experten wie Felix Kroos, Max Kruse, Patrick Helmes sowie Community-Host Julius Fellermann. Für den Zugriff über RTL+ benötigt Ihr eines der kostenpflichtigen Modelle Premium, Max oder Family, die aktuell 8,99 Euro, 12,99 Euro beziehungsweise 18,99 Euro pro Monat kosten.

Spiel AS Roma - VfB Stuttgart Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 7. Spieltag Datum Donnerstag, 22. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Olympiastadion (Rom)

VfB Stuttgart bei der AS Roma: Aufstellungen

AS Rom vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer G. Gasperini Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer S. Hoeness

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über die AS Roma

Die AS Roma unterlag in der Europa League zuletzt am 23. Oktober mit einem 1:2 gegen Viktoria Pilsen. Danach gewannen die Gelb-Roten mit einem 2:0 bei den Rangers und einem 3:0 bei Celtic zweimal in Glasgow – zudem gelang ein 2:1 gegen Midtjylland.

News über den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart fädelte ebenfalls ab Anfang November drei Siege in der Ligaphase ein. Nach einem 0:1 bei Fenerbahce gelang zuerst gegen Feyenoord mit 2:0. Es folgten ein 4:0 bei den Go Ahead Eagles Deventer sowie ein 4:1 gegen Maccabi Tel Aviv.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart bei der AS Roma: Die Tabellen

