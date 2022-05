Relegation Bundesliga heute live: Werden die Spiele im Free-TV gezeigt / übertragen?

Am 14. und am 15. Mai endeten die regulären Saisons in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga. Nun messen sich am Donnerstag und am Montag der 16. im Oberhaus, Hertha BSC, und der 3. in der zweithöchsten Spielklasse, der Hamburger SV. Sowohl beim Hin- als auch beim Rückspiel erfolgt der Anpfiff um 20.30 Uhr.

Jede Menge Fußball live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Für Hertha BSC Berlin endete die reguläre Saison am 14. Mai mit einer Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund. Damit erlebte die Elf von Felix Magath die vierte Niederlage binnen sieben Meisterschaftsspielen. Infolgedessen nahm der Hauptstadt-Klub zwar dieselbe Punktanzahl des VfB Stuttgart mit, aber die Schwaben profitierten von der besseren Tordifferenz. Jetzt droht nach neun Jahren die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse.

Der Hamburger SV peilt hingegen die Rückkehr in die Bundesliga nach vier Jahren an. Dem Team von Tim Walter gelang am 15. Mai mit einem Auswärtssieg gegen Hansa Rostock der fünfte Sieg am Stück. Ab Mitte des Vormonats bezwang der HSV zunächst den KSC und auswärts Jahn Regensburg. Es folgten Dreier in Ingolstadt sowie im Nordderby gegen Hannover 96.

Am Donnerstag und am Montag um 20.30 Uhr messen sich Hertha BSC und der Hamburger SV in der Relegation zur Bundesliga 2022. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

Wer spielt in der Relegation Bundesliga 2022? So werden die Aufstiegsspiele stattfinden

16. der Bundesliga vs. 3. der 2. Bundesliga 3. der 2. Bundesliga vs. 16. der Bundesliga Hertha BSC vs. Hamburger SV Hamburger SV vs. Hertha BSC Donnerstag, 19. Mai 2022 Montag, 23. Mai 2022 20.30 Uhr 20.30 Uhr Olympiastadion Berlin Volksparkstadion (Hamburg)

Relegation Bundesliga 2022 heute live im TV: Werden die Spiele im Free-TV gezeigt / übertragen?

Während der regulären Saison in der Bundesliga lieferte Euch Sat.1 die Freitagsspiele des 1., des 17. und des 18. Spieltags aus Eurer Sicht kostenlos ins Haus. Außerdem liefen sämtliche Begegnungen der 2. Bundesliga, die samstags um 20.30 Uhr stattfanden, bei Sport1 frei empfangbar. Doch werden ebenso die Matches der Relegation 2022 im Free-TV gezeigt / übertragen?

Die Relegation Bundesliga 2022 heute live auf Sat.1 im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: Sat.1 sicherte sich zusätzlich Senderechte für die Relegation 2022. Somit könnt Ihr Euch die Aufeinandertreffen zwischen Hertha BSC und dem HSV im Free-TV ansehen. Das bedeutet, dass Ihr hierfür ausschließlich einen Fernseher benötigt. Zuvor liefert Euch die ran Sat.1 Fußball Redaktion ab 19.30 Uhr einen Countdown und ab 20.00 Uhr zusätzliche Vorberichte ins Haus. Doch notiert Euch die Eckdaten, die sowohl für den Donnerstag als auch für den Montag gelten:

Sender: Sat.1

Sat.1 Countdown ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Weitere Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Reporter: Andrea Kaiser, Matthias Killing

Andrea Kaiser, Matthias Killing Experte: Stefan Kuntz

Live auf Sky: So könnt Ihr die Relegation zur Bundesliga 2022 im Pay-TV anschauen

Zusätzlich könnt Ihr Euch die Relegation 2022 zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga UHD sowie auf Sky Sport Bundesliga 1 anschauen. Obendrein könnt Ihr Euch zusätzlich für die Übertragungen in HD entscheiden. Ebenso wie bei Sat.1 startet die Vorberichterstattung sowohl am Donnerstag als auch am Montag eine halbe Stunde vor dem Anpfiff und somit um 20.00 Uhr. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung der Relegation 2022 im Pay-TV:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

Wenn Ihr die beiden Begegnungen zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV im Bezahlfernsehen mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr allerdings das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr Einzelabos für 27 Euro und Kombiabos mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Auf der Homepage von Sky befinden sich sämtliche Informationen zu den Abonnements.

Die Relegation Bundesliga 2022 im LIVE-STREAM mitverfolgen: Werden die Spiele kostenlos gezeigt / übertragen?

Ihr könnt Euch also die Relegation 2022 im Fernsehen sowohl im Pay-TV als auch bei Sat.1 im Free-TV ansehen. Somit stehen zwei Optionen zur Auswahl. Überdies könnt Ihr die beiden Matches zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV im LIVE-STREAM mitverfolgen. Nachfolgend erfahrt Ihr, ob dasselbe wie für die TV-Ausstrahlungen gilt.

Die Relegation Bundesliga 2022 im LIVE-STREAM auf Sat.1: So seht Ihr die Übertragung kostenlos

GOAL kann Euch diesbezüglich erfreuliche Nachrichten übermitteln. Denn: Sat.1 bietet auf seiner Webseite laufend einen aus Eurer Sicht kostenlosen Live-Stream an. Dafür müsst Ihr Euch allerdings registrieren und einloggen. Danach könnt Ihr Euch die Aufeinandertreffen Hertha BSC vs. Hamburger SV bei einem adäquaten Internetzugang von überall aus ansehen.

Die Relegation Bundesliga 2022 im LIVE-STREAM über Sky Go

Ferner könnt Ihr auf Sky Go zurückgreifen. Hierbei handelt es sich um das hauseigene Streaming-Portal des Bezahlanbieters. Allerdings erfolgt bei einem Vertragsabschluss die Freischaltung oft nicht am selben Tag. Somit müsst Ihr höchstwahrscheinlich mit Wiederholungen vorlieb nehmen.

Mit dem Sky Ticket die Relegation im LIVE-STREAM schauen

Hingegen findet mit dem Sky Ticket die Aktivierung sofort statt. Außerdem müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten das vollständige Programm im Live-Stream ansehen. Üblicherweise umfasst das Fußballangebot die Bundesliga, die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Dazu kommen die Formel 1 Weltmeisterschaft, die ATP World Tour, die PGA-Tour und die NHL.

In diesen Momenten vor 24 Stunden haben wir in Rostock die Relegation erreicht. Bevor wir den Blick nach vorne richten, wollen wir euch mit diesen Bildern aber noch einmal emotionale Augenblicke aus dem Ostseestadion zeigen 💯



Kommt gut in die neue Woche! 🔷#nurderHSV #FCHHSV pic.twitter.com/fppr5kOb7b — Hamburger SV (@HSV) May 16, 2022

Zur Relegation Bundesliga 2022 via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER sowohl zum Hin- als auch zum Rückspiel im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen Schlüsselmomenten in der Relegation 2022 Hertha BSC vs. Hamburger SV. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Die Relegation im Free-TV und kostenlos live im STREAM sehen: Alle Infos