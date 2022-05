Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC? Die Relegation im TV und LIVE-STREAM

Am späten Montagabend werden wir endlich wissen, welcher Verein als 18. Team in die Bundesligasaison 2022/23 gehen wird: Der HSV (Hamburger SV) und Hertha BSC treffen zum Rückspiel der Relegation am Montagabend aufeinander, los geht es im Volksparkstadion in Hamburg um 20.30 Uhr.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt: Im Hinspiel enttäuschte die Hertha wieder einmal, dank des 1:0-Erfolgs hat der HSV nun die Nase vorn. Vor seinen Anhänger:innen im heimischen Volksparkstadion kann der HSV nach etlichen Jahren den Wiederaufstieg perfekt machen.

Damit würde das Abenteuer Hertha BSC, welches in den letzten Jahren einer Tragikomödie gleichkam, ein weiteres desaströses Kapitel dazubekommen. Umso mehr würde es Fans der Bundesliga freuen: Durch den zeitgleichen Aufstieg des HSV und von Werder Bremen würde das Nordderby auch wieder in der Bundesliga stattfinden.

Der HSV hat die bessere Ausgangslage - doch jede:r weiß, wie schnell ein Ergebnis kippen kann. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Rückspiel der Bundesligarelegation LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Das Rückspiel der Relegation im Überblick

Begegnung HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC Wettbewerb Relegation Bundesliga / 2. Bundesliga | Rückspiel Datum Montag | 23. Mai 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Volksparkstadion | Hamburg Bilanz (83 Spiele) 35 Siege HSV (Hamburger SV) 13 Unentschieden 35 Siege Hertha BSC

imago images

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC im TV und LIVE-STREAM: So wird die Relegation übertragen!

Kein/e Drehbuchautor:in hätte diese Geschichte besser schreiben können: Auf der einen Seite der HSV, Station für den Spieler Felix Magath, den Trainer Felix Magath und den Manager Felix Magath. Auf der anderen Seite Hertha BSC - seit wenigen Monaten Arbeitgeber von ebenjenem Magath.

Statt des großen "Big City Club"-Projekts droht nun der Abstieg in die Zweitklassigkeit, mit Union Berlin würden nur die Eisernen als Hauptstadtklub in der Bundesliga bleiben. Doch noch hat Hertha ja die Chance, den Abstieg abzuwenden - wie wird die Relegation übertragen?

HSV empfängt Hertha: Sat.1 zeigt die Relegation live und kostenlos!

Zahlreiche Anbieter übertragen in Deutschland die vielen Sportarten und -wettbewerbe, da verlieren viele Anhänger:innen den Überblick und auch die Lust. Mit der Relegation kommen weitere außerplanmäßige Spiele dazu - werden die überhaupt im TV übertragen?

Kein Grund zur Sorge: Zwei Fernsehsender zeigen das Duell zwischen dem HSV und Hertha BSC! Dabei läuft die Begegnung sogar im Free-TV, Sat.1 hat sich nämlich die Rechte an der Begegnung gesichert! Der Sender zeigte in dieser Saison drei Spiele der Bundesliga sowie alle vier Relegationsspiele zwischen Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga.

Begegnung : HSV vs. Hertha BSC

: HSV vs. Hertha BSC Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat.1

: Sat.1 Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Die Relegation zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga live im Pay-TV: So wird HSV vs. Hertha auf Sat.1 und Sky gezeigt

Ihr habt keinen Schimmer davon, wie man Sat.1 zuhause auf dem Fernseher einrichtet? Hier wird es euch erklärt! Das Programm kann man kostenlos verfolgen, da Sat.1 ein werbefinanzierter Sender ist und die meisten Einnahmen durch Werbung bekommt.

Es gibt eine zusätzliche Möglichkeit, das Spiel zu sehen, doch die ist kostenpflichtig: Der Fernsehsender Sky zeigt das Spiel, allerdings müsst ihr dafür das Bundesliga-Paket gekauft haben. Alle Informationen zu den Sky-Abos gibt es hier. Immerhin: Mit Sky seht ihr alle Partien der 2. Bundesliga live!

HSV vs. Hertha BSC am Montag LIVE: Das ist die Sky-Übertragung der Relegation!

Begegnung: HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

imago images

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Wer überträgt / zeigt die Relegation der Bundesliga im LIVE-STREAM?

Sat.1 und Sky sind in diesem Sommer dafür zuständig, die Spiele der Relegation zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie 2. Bundesliga und 3. Liga im TV zu übertragen - doch wie läuft es im Internet ab? Können Zuschauer:innen, die keinen Fernseher haben, trotzdem die Spiele sehen?

HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC: Wer zeigt / überträgt am Montag die Bundesligarelegation im TV und LIVE-STREAM?

Klar - sowohl Sat.1 als auch Sky übertragen ihr Programm live im Internet. Wir blicken als erstes auf dem Sender, der sein Programm im Free-TV anbietet: Auch im Internet kann man das Programm von Sat.1 live sehen, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.

Ihr müsst euch zwar jeweils per E-Mail anmelden, das bleibt aber kostenlos. Die richtigen Adressen dafür sind bei der Sportsendung ran, bei Joyn oder aber bei Sat.1 selbst. Ihr wollt das Spiel nicht am PC oder Laptop, sondern auf dem Handy sehen? Es gibt natürlich auch kostenlose Apps!

Comeback des ehemaligen Bundesliga-Dinos? So überträgt Sky die Relegation zwischen dem HSV und Hertha im LIVE-STREAM

Ihr wollt die Sky-Übertragung im LIVE-STREAM sehen? Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Einerseits Sky Go, eine Plattform, die kostenlos zur Verfügung steht. Sky Go ermöglicht es euch, das Programm, welches ihr eigentlich nur im TV sehen könntet, auch im Internet zu sehen - mehrkostenfrei!

Das Bundesliga-Paket im TV ist euch viel zu teuer, außerdem schreckt euch die lange Laufzeit ab? Dann solltet ihr einen Blick auf das Sky Ticket werfen und damit streamen. Viele Anhänger:innen bevorzugen dieses Angebot, da ihr hiermit wesentlich flexibler seid!

Sky, Sport1, DAZN, Sat.1 und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um die Bundesliga, die Relegation und die 2. Bundesliga zu sehen

Hamburger SV empfängt Hertha: Die Aufstellungen der Relegation

Für wen entscheiden sich Tim Walter und Felix Magath bei diesem so wichtigen Spiel? Wir tragen hier etwa eine Stunde vor Anpfiff die offiziellen Startaufstellungen ein, klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. Hertha BSC? Die Relegation der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM - so geht's!

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Free-TV: Sat.1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Sat.1 / Joyn LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube