Real Madrid vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime Video?

Real Madrid empfängt in der Champions League heute Manchester City. Läuft das Halbfinale auf DAZN oder Amazon Prime Video?

Das erste Halbfinal-Hinspiel der Champions-League-Saison 2022/23 steht an. Im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabéu begrüßt Real Madrid heute, am 9. Mai 2023, Manchester City und bittet zum Tanz. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Wir verraten Euch, ob die Partie live und exklusiv von DAZN oder Amazon Prime gezeigt wird.

Pep Guardiola gegen Carlo Ancelotti, Erling Haaland gegen Karim Benzema, Kevin De Bruyne gegen Luka Modrić - das Kräftemessen der beiden Top-Teams Real Madrid und Manchester City ist gespickt mit großen Namen und elektrisierenden Duellen. Beide Klubs gehören zur absoluten Elite, die Kader der Mannschaften strotzen nur so vor Weltstars. Und heute Abend steht endlich das erste von zwei Aufeinandertreffen an. Wer legt den Grundstein für den Einzug ins große Finale?

Im Vorfeld der Partie scheint die Begegnung recht offen zu sein, sowohl Man City als auch Real dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf das Endspiel am 10. Juni machen. Während der spanische Titelverteidiger in der K.-o.-Runde zunächst den FC Liverpool und im Anschluss noch den FC Chelsea ausschaltete, ließ Manchester City den beiden deutschen Vertretern RB Leipzig und Bayern München keine Chance.

Real Madrid und Manchester City stehen sich heute Abend im Champions-League-Halbfinale gegenüber. Überträgt DAZN oder Amazon Prime Video live?

Real Madrid vs. Manchester City heute live: Überträgt DAZN oder Amazon Prime Video? Übersicht zum CL-Halbfinale

Begegnung: Real Madrid - Manchester City

Wettbewerb: Champions League, Halbfinale (Hinspiel)

Uhrzeit: 9. Mai 2023 (heute), 21 Uhr

Austragungsort: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, Spanien)

Real Madrid vs. Manchester City heute live: Überträgt DAZN oder Amazon Prime Video die Champions League?

Fast alle Spiele der UEFA Champions League werden in der Saison 2022/23 von DAZN übertragen. Insgesamt zeigt das Unternehmen 121 der 137 Partien exklusiv.

Die Rechte für die restlichen 16 Begegnungen liegen hingegen bei Amazon, der Versandriese zeigt pro Spieltag ein Aufeinandertreffen am Dienstag bei seinem Streamingdienst Prime Video.

Real Madrid vs. Manchester City heute live: Läuft das Halbfinal-Hinspiel bei DAZN oder Amazon Prime Video?

Da Man City an einem Dienstag bei den Madrilenen gastiert, könnt Ihr die Begegnung nur bei Amazon Prime Video sehen.

Dafür läuft das Halbfinal-Hinspiel zwischen Inter und AC Mailand am Mittwochabend bei DAZN. Für beide Streamingdienste braucht Ihr aber ein kostenpflichtiges Abonnement.

Real Madrid vs. Manchester City heute live: Champions League im LIVE-STREAM bei Amazon Prime Video

Ein Abonnement bei Amazon Prime Video ist bereits ab 8,99 Euro im Monat zu haben, das Jahresabo kostet hingegen 89,90 Euro. Zudem könnt Ihr das Angebot auch 30 Tage lang testen, erst dann müsst Ihr zahlen.

Nach der Anmeldung erhaltet Ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM, der via App, Webbrowser oder Smart-TV abgerufen werden kann.

Real Madrid vs. Manchester City heute live: Highlights und LIVE-TICKER zum Champions-League-Halbfinale

Ihr könnt die Partie nicht live im TV verfolgen? Kein Problem, greift im Anschluss einfach auf die Highlights zurück. Diese findet Ihr ebenfalls bei Amazon Prime Video, alternativ lädt auch das ZDF-Sportstudio kurze Clips auf der Website hoch.

Um während des Spiels auf dem Laufenden zu bleiben, werft einen Blick in unseren LIVE-TICKER von GOAL. Dort informieren wir nahezu in Echtzeit über das Geschehen in der spanischen Hauptstadt.

Real Madrid vs. Manchester City heute live: Champions-League-Halbfinale im LIVE-STREAM - die vergangenen fünf Duelle

In der Saison 2012/13 standen sich die beiden Vereine erstmals in der Champions League gegenüber, mittlerweile sind acht Aufeinandertreffen notiert. Beide Teams gewannen jeweils dreimal, zweimal endete das Duell remis. In der Tabelle seht Ihr die Ergebnisse der vergangenen fünf Spiele.

Partie Ergebnis Real - Man City, Halbfinal-Rückspiel 21/22 3:1 n.V. Man City - Real, Halbfinal-Hinspiel 21/22 4:3 Man City - Real, Achtelfinal-Rückspiel 19/20 2:1 Real - Man City, Achtelfinal-Hinspiel 19/20 1:2 Real - Man City, Halbfinal-Rückspiel 15/16 1:0

