PSG: Achraf Hakimi wegen Vorwurfs der Vergewaltigung angeklagt

Die Ermittlungen gegen Achraf Hakimi haben nach nur wenigen Tagen zu einer Anklage geführt.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germains Abwehrstar Achraf Hakimi (24) ist am Freitag wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung angeklagt worden. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Nanterre der Nachrichtenagentur AFP. Gegen den ehemaligen Bundesligaspieler liefen seit einigen Tagen Ermittlungen, die nun zur Anklage führten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eine 24 Jahre alte Frau hatte am vergangenen Sonntag bei der Polizei in in Nogent-sur-Marne ausgesagt, von Hakimi vergewaltigt worden zu sein. Der Vorfall soll sich am Samstag in Hakimis Haus in einem Pariser Vorort ereignet haben. Hakimi und das vermeintliche Opfer kannten sich demnach via Instagram, der Marokkaner soll sie eingeladen haben. Die Frau erstattete keine Anzeige, aber wegen der Schwere der Vorwürfe leitete die Staatsanwaltschaft am Montag offiziell Ermittlungen ein.

Hakimi, der mit der spanischen Schauspielerin Hiba Aboukhri verheiratet ist und zwei Kinder hat, dementierte die Vorwürfe über seine Anwältin Fanny Colin. Sie sagte gegenüber Le Parisien: "Die Anschuldigungen sind falsch. Er ist ruhig und steht der Justiz zur Verfügung."

Am Freitag nahm Hakimi am PSG-Abschlusstraining vor dem Ligaspiel gegen Nantes am Wochenende teil. Er steht nun unter richterlicher Aufsicht, es ist ihm nicht gestattet, mit dem mutmaßlichen Opfer in Kontakt zu treten, das französische Staatsgebiet darf er allerdings verlassen. Der Verein, am kommenden Mittwoch in der Champions League Gegner des FC Bayern, äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir nehmen die Anklageerhebung zur Kenntnis", sagte die Anwältin der Frau gegenüber AFP: "Meine Mandantin steht zu all diesen Aussagen. Sie hat sich dafür entschieden, sich ausschließlich gegenüber der Justiz zu äußern und möchte den Fall nicht in die Medien bringen, insbesondere um ihre Sicherheit zu schützen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Außenverteidiger Hakimi, einst Bundesligaprofi bei Borussia Dortmund, spielt seit 2021 bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain. Der französische Spitzenklub zahlte damals 68 Millionen Euro Ablöse für ihn an Inter Mailand. Mit Marokko erreichte Hakimi bei der WM in Katar sensationell das Halbfinale.