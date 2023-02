PSG - Entwarnung nach Virus-Sorgen bei Paris Saint-Germain

Vor dem Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern gab es bei den Franzosen Virus-Sorgen.

WAS IST PASSIERT? Eine angebliche Viruswelle bei Paris Saint-Germain hat sich als eher harmlos herausgestellt. RMC Sport hatte am Samstag berichtet, dass sich mehrere Spieler von PSG mit einem Magen-Darm-Virus herumplagen und daher mindestens für das Spiel gegen die AS Monaco am Samstag ausfallen könnten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wer die betreffenden Spieler sind, war nicht bekannt. Sicher war im Vorfeld der Ligue-1-Partie nur, dass die zwei Top-Stürmer Lionel Messi und Kylian Mbappé ausfallen würden. Die Aufstellung und die Kader-Besetzung gegen die Monegassen wiesen dann jedoch nicht auf das Fehlen von mehreren Stars hin, einzig Fabian Ruiz stand nicht im Aufgebot der Pariser. Insgesamt gab es also keinerlei Anzeichen für einen großen Virus-Ausbruch bei PSG.

WIE GEHT ES WEITER? Während Mbappé offenbar auch am Dienstag gegen den FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ausfallen wird, sieht es bei Messi besser aus. Wie Trainer Christophe Galtier am Freitag erklärte, soll der Argentinier am Montag trotz Oberschenkelproblemen ins Training zurückkehren und zur Verfügung stehen. Neben den Stürmerstars sind derzeit mit Nordi Mukiele, Renato Sanches und Marco Verratti gleich drei potenzielle Stammkräfte verletzt.

