PSG (Paris Saint-Germain) vs. Straßburg im LIVE STREAM: Gibt es eine Übertragung?

PSG bekommt es in der Ligue 1 mit Racing Straßburg zu tun. GOAL zeigt, wo das Spiel im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am heutigen Mittwochabend (28. Dezember 2022) ist Racing Straßburg zu Gast bei PSG. Anpfiff für das Ligue-1-Spiel im Parc des Princes in Paris ist um 21 Uhr.

Vor kurzem standen sich die PSG-Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé noch im Finale der Weltmeisterschaft als Gegner gegenüber, jetzt müssen beide wieder zusammenarbeiten. Messi allerdings weilt noch im Urlaub und wird erst Anfang Januar nach Paris zurückkehren. Für PSG gilt es trotzdem, weiter Punkte zu sammeln und die Tabellenführung auszubauen.

Paris gilt natürlich als haushoher Favorit gegen den Vorletzten Straßburg. Beim letzten Aufeinandertreffen kam PSG allerdings nicht über ein 3:3 hinweg, unterschätzen sollte die Mannschaft von Christophe Galtier das Team aus Straßburg also nicht.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im LIVE-STREAM.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Racing Straßburg: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung PSG (Paris Saint-Germain) vs. Racing Straßburg Wettbewerb Ligue 1 Anpfiff 28. Dezember - 21:00 Uhr Spielort Parc-des-Princes (Paris)

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Racing Straßburg: Warum gibt es keine TV-Übertragung?

Wie die Überschrift schon verrät, wird die Begegnung zwischen PSG und Straßburg nicht im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass kein Sender die Übertragungsrechte besitzt.

Diese liegen nämlich nur bei DAZN. Wer das Spiel also live sehen möchte, der muss auf den Streamingdienst zurückgreifen. Genaueres dazu gibt es im folgenden Abschnitt.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Racing Straßburg: Mit DAZN zum LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN hat für jeden Sportfan etwas im Angebot. Dort findet Ihr u.a. Liveübertragungen von LaLiga, Serie A und Ligue 1. Genauso wird jedes Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga dort gezeigt.

137 Champions-League-Spiele werden pro Saison absolviert, 121 davon seht Ihr exklusiv nur bei DAZN. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL, also auch Anhänger des US-Sport werden dort bedient.

Genauso findet Ihr bei DAZN aber auch die Darts-WM, Tennis oder MotoGP. Das alles könnt Ihr dann schon für 29,99 Euro pro Monat sehen. Etwas günstiger ist das Jahresabo, dort bezahlt Ihr monatlich 24,99 Euro.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Sobald Ihr Euch mit euren Zugangsdaten auf der DAZN-Website angemeldet habt, könnt Ihr ab 21:00 Uhr auf den LIVE-STREAM zum heutigen Spiel zugreifen. Dort empfangen Euch dann Kommentator Stefan Galler und Experte Alexis Menuge.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Racing Straßburg: Der LIVE-TICKER von GOAL

Einen LIVE-TICKER zum Spiel findet Ihr übrigens bei GOAL. Wer also nicht vor dem Bildschirm mitfiebern kann, aber trotzdem up to date bleiben möchte, der ist dort richtig aufgehoben. Der LIVE-TICKER informiert Euch nahezu in Echtzeit über alle Tore, Auswechslungen und entscheidenden Szenen des Spiels.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel PSG vs. Racing Straßburg.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Racing Straßburg: Die Aufstellungen zum Spiel

Ab einer Stunde vor Anpfiff findet Ihr hier die Startformationen der beiden Teams.