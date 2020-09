Was ist ein Achter im Fußball? Das müsst Ihr über die Position wissen

Im Fußball gibt es viele Bezeichnungen für verschiedene Positionen, wie den Achter im Mittelfeld. Goal erklärt die Position und die Historie dahinter.

Wer Mittelfeldspieler beschreibt, verwendet oft den Begriff des Sechsers in der Defensive und den des Zehners in der Offensive. Doch Spieler können auch die Rolle des Achters einnehmen.

Spieler wie Michael Ballack, Kaka oder Steven Gerrard haben die Position in Perfektion ausgefüllt. Auch heutzutage gibt es einige Weltklassespieler, die im zentralen Mittelfeld diese Aufgabe übernehmen - und als Mischung aus defensivem und offensivem Mittelfeldspieler als Achter glänzen.

Ihr habt Euch schon immer gefragt, wie ein Achter im Fußball definiert wird? Goal erklärt Euch die Position im Detail, nennt die Aufgaben des Achters und welche berühmten Spieler hier spielen.

Der Achter: Hier ist er auf dem Spielfeld zu finden

Jede Position in einer Aufstellung kann mit einer Nummer betitelt werden. Dabei wird von hinten nach vorne mit 1 bis 11 durchnummeriert. Der Torwart bekommt die 1, Verteidiger bekommen die Zahlen 2 bis 5, und zentrale Mittelfeldspieler bekommen die 6,8 oder 10. Das ist in der Theorie so und wurde in den frühen Jahren des Fußball so gehandhabt. Natürlich steht den Spielern die Wahl der Trikotnummer heute völlig frei. Aber zurück zur Theorie, anhand der man versteht, warum ein Achter im Fußball auch so bezeichnet wird.

Defensive Mittelfeldspieler werden deshalb auch als Sechser bezeichnet, während offensive als Zehner betitelt werden. Übernimmt ein Spieler eine Mischung aus beiden Rollen, nennt man ihn den Achter.

Man findet ihn also vor der Abwehr seiner Mannschaft, aber auch in der Nähe des gegnerischen Strafraums - je nachdem welches Team gerade angreift. Die Nummer 8 muss er übrigens nicht zwangsläufig auf dem Rücken tragen.

In der Opta-Heatmap findet ihr den typischen Aktionsradius des Achters Thiago aus seiner Zeit beim FC Bayern München:

Diese Aufgaben übernimmt ein Achter

Das zentrale Mittelfeld ist das Herzstück einer Mannschaft im Fußball. Hier wird der Spielaufbau vorangetrieben und gegnerische Angriffe zunichtegemacht. Zweikämpfe werden geführt, Bälle gewonnen und Stürmer mit präzisen Pässen eingesetzt.

Ein Achter übernimmt dabei all diese Rollen. Während sich Sechser vor allem auf die Defensivarbeit konzentrieren und Zehner als Spielmacher die eigenen Angriffe einleiten, ist ein Achter die Allround-Waffe.

Das ultimative Ziel von allen Fußballern - Tore zu schießen - ist ebenfalls fester Bestandteil im Aufgabenbereich des Achters. Sei es mit Weitschüssen aus der zweiten Reihe oder bei selbst ausgeführten Elfmetern und Freistößen.

Kaka, Gerrard, Ballack, Xavi: Berühmte Achter der Geschichte

Die Liste von hervorragenden Mittelfeldspielern in der Geschichte des Fußballs ist endlos. Nur wenige verkörperten die Rolle des Achters jedoch so sehr wie Kaka, der einst beim zum Weltfußballer wurde. Durch seinen genialen Spielaufbau und seine Torgefahr wurde er zur Ikone auf dieser Position.

Auch Steven Gerrard, der beim zur Legende wurde, war jahrelang der Motor im Mittelfeld der Reds. Er gewann die wichtigen Zweikämpfe vor dem eigenen Strafraum und knallte immer mal wieder aus der Distanz den Ball ins gegnerische Tor.

Doch auch die deutsche Nationalmannschaft konnte lange Zeit auf einen Alleskönner im Mittelfeld zurückgreifen. Michael Ballack, der als "torgefährlichster Mittelfeldspieler" in die deutsche Geschichte einging, konnte Spiele oft im Alleingang entscheiden.

Eines der imposantesten Achter-Duos konnte hingegen der aufweisen, als Xavi und Andres Iniesta zusammen das Mittelfeld gestalteten. Neben Lionel Messi waren sie der Garant für eine der erfolgreichsten Mannschaften der jüngeren Geschichte.

Kroos und Co. - Achter im aktuellen Fußball

Der aktuelle Fußball muss sich mit talentierten Achtern keineswegs verstecken. Deutsche Fans dürfen in dieser Rolle vor allem Toni Kroos bestaunen, der im Mittelfeld sowohl defensiv als auch offensiv glänzt.

Bei bildet Kroos ein Achterduo mit Luka Modric, der sich 2018 sogar gegen Messi und Cristiano Ronaldo bei der Weltfußballerwahl durchsetzen konnte und den Ballon d'Or gewann.

Auch der hatte mit Thiago einen Fußballer in den Reihen, der als Achter Aufgaben in der Defensive und bei eigenen Angriffen auch offensiv eindrucksvoll übernahm. Im Sommer 2020 wechselte Thiago zum FC Liverpool.

Diese Achter sollte jeder Fußballfan kennen