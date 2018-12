Pep Guardiola nach Zinchenko-Fehler: "Bester Spieler auf dem Feld"

Obwohl Oleksandr Zinchenko den Gegentreffer verschuldete, lobte Pep Guardiola ihn nach der Partie in höchsten Tönen.

Pep Guardiola von Manchester City hat Oleksandr Zinchenko nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Southampton trotz seines kapitalen Schnitzers, der zum Gegentreffer durch Pierre-Emile Höjbjerg führte, ausdrücklich gelobt.

"Zinchenko war heute der beste Spieler auf dem Platz", sagte der Spanier nach dem Spiel. "Wisst Ihr warum? Weil er sich nach dem Fehler nicht versteckt hat."

ManCity-Coach Guardiola: "Lernt von Zinchenko!"

"Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt: 'Lernt von Zinchenko!' Jeder kann Fehler machen, jeder. Aber schaut Euch seine Reaktion an!", so Guardiola weiter. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Linksverteidiger Zinchenko hatte den Ball an Höjbjerg verloren, der frei vor Ederson die Ruhe bewahrte und die Saints zum 1:1-Ausgleich schoss. City verließ den Platz nach einem Eigentor von James Ward-Prowse und einem Tor von Sergio Agüero dennoch als Sieger. City ist in der Liga wieder Zweiter hinter dem FC Liverpool, der mit 5:1 gegen den FC Arsenal gewann.