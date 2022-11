FC Barcelona und Spanien – Xavi schwärmt von Pedri: "Seine Möglichkeiten sind grenzenlos"

Pedri gehört bei Spanien und dem FC Barcelona zu den Überfliegern. Auch sein Trainer Xavi schwärmt vom Mittelfeldass.

Von Ewan Gennery

WAS IST PASSIERT? Mit seiner starken Pass- und Dribbeltechnik hat sich Pedri beim FC Barcelona in der Startelf etabliert. Im exklusiven Interview mit GOAL und SPOX schwärmt Barças Trainer Xavi von seinem Schützling.

WAS WURDE GESAGT? "Pedris Möglichkeiten sind grenzenlos", sagte Xavi: "Er hat alle Fähigkeiten, die ein Fußballer haben muss, in diesem Fall ein Mittelfeldspieler. Er hat Talent, er ist aufopferungsvoll, er ist defensivstark, er kann drei Spiele hintereinander spielen, er hat alles, um einen Unterschied zu machen."

Auch bei der laufenden WM ist der Coach von Pedri beeindruckt: "Er ist gerade 20 Jahre alt geworden, er ist sehr jung, aber er zeigt eine ungewöhnliche Reife bei einer Weltmeisterschaft. Es ist eine Freude, ihm beim Spielen zuzusehen, er kann in jedem Spiel den Unterschied ausmachen. Er versteht sich mit Gavi, er arbeitet mit Busquets zusammen. Wir haben in Spanien ein Zentrum, dem man gerne beim Spielen zuschaut."

WAS IST DER HINTERGRUND? Pedri war ein wichtiger Bestandteil der spanischen Mannschaft, die im Sommer 2021 das Halbfinale der Europameisterschaft erreichte und es sieht so aus, als wäre er für einen möglichen Erfolg bei der diesjährigen WM ebenso wichtig. Beim 7:0-Sieg gegen Costa Rica am Mittwoch stand er in der Startelf und spielte 57 Minuten, bevor er aus dem Spiel genommen wurde.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der Mittelfeldspieler wird aller Voraussicht nach am Sonntagabend im vorentscheidenden Vorrunden-Spiel gegen Deutschland (20 Uhr / ZDF und MagentaTV) für Spanien auflaufen. Mit einem Sieg wäre der Einzug in die K.o.-Phase des Turniers sicher, denn Enriques Mannschaft braucht nur noch einen Punkt, um sich zu qualifizieren.