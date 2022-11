Deutschland, Aufstellung heute: Wie spielt das DFB-Team gegen Spanien?

Deutschland spielt heute am zweiten WM-Spieltag der Gruppe E gegen Spanien. Mit welcher Aufstellung tritt das DFB-Team an?

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute im zweiten WM-Spiel bereits um die Vorentscheidung. Eine Niederlage gegen Spanien würde zwar noch nicht das Aus bedeuten, die DFB-Elf aber natürlich unter noch größeren Zugzwang setzen. Anpfiff der Partie gegen die Iberer ist um 20.00 Uhr im Al-Bayt Stadium. Doch welche elf Spieler schickt Bundestrainer Hansi Flick auf den Rasen? GOAL hat sich Gedanken zur Aufstellung der DFB-Auswahl gemacht und diese nachfolgend zusammengefasst.

Der WM-Auftakt gegen Japan ging mit 1:2 verloren, im Anschluss zeigte sich die deutsche Nationalmannschaft ob der vor allem im zweiten Durchgang schwachen Darbietung enttäuscht und selbstkritisch. "Ich bin total frustriert und verärgert, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Das war total unnötig. Wir haben uns viele Torchancen erspielt und da lagen Glück und Pech nah beieinander", bilanzierte Kapitän Manuel Neuer nach der Partie.

Würde die Hereinnahme von Werder-Stürmer Niclas Füllkrug, dem zweitbesten Torjäger der laufenden Bundesliga-Saison, dem Chancenwucher vielleicht ein Ende setzen? Auch in der Defensive könnte gegen die furios aufspielende Offensive der Spanier, die Costa Rica beim 7:0-Sieg die Grenzen aufzeigte, eine Umstellung vonnöten sein. Nach seinem fehlerhaften Auftritt wäre beispielsweise BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ein Streichkandidat. Klarheit gibt's heute zwar erste eine Stunde vor Anpfiff, GOAL hat sich zuvor aber an einer Aufstellung versucht.

Deutschland trifft heute im zweiten WM-Match auf Spanien. Mit welcher Aufstellung spielt das DFB-Team?

Deutschland, Aufstellung heute: Infos zum WM-Gruppenspiel gegen Spanien

Begegnung: Spanien vs. Deutschland

Wettbewerb: Weltmeisterschaft, 2. Spieltag der Gruppenphase

Datum: 27. November 2022 (heute), 20.00 Uhr

Stadion: Al-Bayt Stadium

LIVE-Übertragung: ZDF, MagentaTV

Deutschland, Aufstellung heute: So spielte das DFB-Team gegen Japan

Die DFB-Auswahl agierte zum WM-Auftakt im gewohnten 4-2-3-1-System und wusste im ersten Durchgang durchaus zu gefallen. Der Führungstreffer durch Ilkay Gündoğan (33.) war die logische Konsequenz. In der zweiten Hälfte mangelte es allerdings an Stabilität und Balance, Japan kam besser ins Spiel und drehte durch Tore von Ritsu Doan (75.) und Takuma Asano (83.) die Partie.

Aufstellung Deutschland gegen Japan: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündoğan (67. Goretzka) - Gnabry (90. Moukoko), Müller (67. Hofmann), Musiala (79. Götze) - Havertz (79. Füllkrug)

Deutschland, Aufstellung heute: Ersetzt Thilo Kehrer BVB-Verteidiger Schlotterbeck gegen Spanien?

Im Tor wird sich trotz der 1:2-Niederlage nichts ändern, Manuel Neuer ist gesetzt. Dasselbe gilt für Abwehrchef Antonio Rüdiger. Auch David Raum, der hinten links eine couragierte Leistung zeigte und offensiv Akzente setzte, dürfte wieder starten.

Eine Anpassung dürfte es wohl dennoch geben. Schlotterbeck präsentierte sich fehlerhaft in Zweikampfverhalten und Stellungsspiel und ist von seiner Bestform weit entfernt. Für ihn rutscht in der GOAL-Aufstellung Thilo Kehrer in die Startelf, der die Position des Rechtsverteidigers übernimmt. Niklas Süle bildet dann gemeinsam mit Rüdiger die Innenverteidigung.

Deutschland, Aufstellung heute: Kimmich als Rechtsverteidiger? Was passiert mit Goretzka?

Bis zur Auswechslung Gündoğans Mitte der zweiten Hälfte wirkte das deutsche Spiel strukturierter als danach, weshalb es in der Zentrale keine Anpassungen geben dürfte. So muss Bayern-Star Leon Goretzka vorerst wieder auf der Bank Platz nehmen. In der Startelf könnte der 27-Jährige auftauchen, falls Flick Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition beordert und dafür ein Platz auf der Doppelsechs frei wird. Der Bundestrainer schloss diese Umstellung am Donnerstag nicht aus.

Davor bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Einerseits gibt es Argumente, die offensive Dreierreihe wie gegen Japan aufzustellen, da es nicht an Torchancen mangelte. Andererseits könnte ein gesunder Leroy Sané dem Spiel neue Impulse verleihen, auch ein Einsatz von Jonas Hofmann dürfte nicht ausgeschlossen sein.

Deutschland, Aufstellung heute: Mit Musiala und Müller gegen Spanien - Füllkrug statt Havertz?

Trotzdem hat sich GOAL für dieselbe Offensive wie gegen Japan entschieden, mit Ausnahme des Angreifers in vorderster Front. Jamal Musiala kommt über den linken Flügel, Serge Gnabry behält seinen Platz auf rechts. Auf der Zehn kommt Thomas Müller zu seinem 18. Einsatz bei einer WM.

Mit Ausnahme seines Treffers, der aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde, trat Kai Havertz im Sturmzentrum kaum in Erscheinung. Ein klarer Strafraumstürmer könnte in puncto Chancenverwertung den Unterschied ausmachen, daher erhält Niclas Füllkrug das Startelfmandat.

Mögliche DFB-Aufstellung gegen Spanien: Neuer - Kehrer, Rüdiger, Süle, Raum - Kimmich, Gündoğan - Gnabry, Müller, Musiala - Füllkrug

Deutschland, Aufstellung heute: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übersicht zur Übertragung des Spanien-Spiels