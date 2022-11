Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die WM im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag findet bei der WM der Kracher Deutschland vs. Spanien statt. Doch wer zeigt / überträgt die WM im TV und im LIVE-STREAM? GOAL hat Infos.

Am Sonntag steigt im Rahmen der Gruppe E der WM 2022 das Spitzenspiel Deutschland vs. Spanien. Hierbei treten der Elfte und der Siebte im FIFA-Ranking gegeneinander an. Der Anstoß im Al Bayt Stadium von Al-Chaur findet um 20.00 Uhr statt.

Die von Hansi Flick betreute deutsche Nationalmannschaft steht nach der Auftaktniederlage gegen Japan mit dem Rücken zur Wand. Spanien strotzt hingegen nach dem Kantersieg gegen Costa Rica vor Selbstvertrauen. Zudem stieß die Elf von Luis Enrique die Tür zum Gruppensieg weit auf.

Am Sonntag um 20.00 Uhr steigt bei der WM 2022 das Kräftemessen Deutschland vs. Spanien. Doch wer zeigt / überträgt die WM im TV und im LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die WM im TV und LIVE-STREAM sehen – Die Eckdaten

Spiel: Deutschland vs. Spanien Datum: Sonntag, 27. November 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Al Bayt Stadium (Al-Chaur)

💬 Hansi #Flick nach #GERJPN:

"Es ist brutal enttäuschend. Wir hatten in der ersten Halbzeit 78% Ballbesitz, in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Torchancen, die wir nicht gemacht haben. Japan hat uns in der Effizienz klar geschlagen."#GER #WM2022 pic.twitter.com/7VHjWXeSEw — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die WM im TV und LIVE-STREAM – Die Übertragung im TV

MagentaTV sicherte sich die Senderechte an der gesamten WM 2022. Zudem dürfen Euch die ARD und das ZDF dreiviertel der Spiele ins Haus liefern. Doch wer zeigt / überträgt das Spitzenspiel Deutschland vs. Spanien?

Deutschland vs. Spanien heute live im ZDF

Das Kräftemessen zwischen der DFB-Auswahl und der Furia Roja zählt zu jenen, die beim ZDF laufen. Obendrein könnt Ihr Euch die Begegnung in HD anschauen. Die Vorberichterstattung des Sportstudios startet um 19.10 Uhr und somit rund eine Stunde vor dem Anstoß. Doch notiert Euch nun die Kernfakten zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Spanien:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 19.10 Uhr

19.10 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Fieldreporter: Sven Voss

Sven Voss Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer

Deutschland vs. Spanien heute live bei MagentaTV

Außerdem könnt Ihr Euch sämtliche Partien der WM 2022 bei MagentaTV ansehen. Hierfür benötigt Ihr jedoch einen Vertrag. Wenn Ihr Euch für einen mit einem TV-, Festnetz- und Internetanschluss entscheidet, stehen die Pakete Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro bezahlen. Außerdem könnt Ihr Euch unabhängig vom Internetvertrag für eine dieser Optionen entschließen:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer 24-monatigen Dauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer 24-monatigen Dauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Die Webseite des Anbieters versorgt Euch mit allen Infos. Die Vorberichte bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 starten eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff der Partie Deutschland vs. Spanien und somit um 19.15 Uhr. Ebenso könnt Ihr Euch für die Übertragung mit Taktik-Kommentar auf Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 und für die Reaction-Show auf Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 entscheiden. Diese Sendungen beginnen um 19.50 Uhr. Doch nachfolgend findet Ihr sämtliche Eckdaten:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 (mit Taktik-Kommentar), Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 (Reaktion-Show)

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 (mit Taktik-Kommentar), Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 (Reaktion-Show) Vorberichte ab: 19.15 Uhr

19.15 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Wolff Fuss Taktik-Kommentar: Jan Platte, Tobias Schweinsteiger

Jan Platte, Tobias Schweinsteiger Reaction-Show mit: Pascal und Marcel Gurk, Felix Casa, Kingsley Marcinek

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die WM im TV und LIVE-STREAM sehen – Die Übertragung im STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr es mit den LIVE-STREAMS angehen. Denn: Sowohl MagentaTV als auch das ZDF zeigen Euch Ihr gesamtes Programm zusätzlich online. Zudem steht Euch der Stream des Sportstudios zur Verfügung.

🇪🇸 La @SEFutbol 🄷🄰 🄷🄴🄲🄷🄾 🄷🄸🅂🅃🄾🅁🄸🄰 en Doha.



⚽️ El equipo de todos nunca había conseguido un resultado tan abultado en su historia en los mundiales.



Un 7⃣-0⃣ de leyenda que sirve de inmejorable estreno para este Campeonato del Mundo de #Catar2022.



¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/1mvuvLJ3Ru — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022

Heute zu Deutschland vs. Spanien via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Zudem hält Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Spitzenspiel zwischen der DFB-Auswahl und der Furia Roja auf dem Laufenden. Denn: Bei uns erfährt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen in der Partie Deutschland vs. Spanien. Hierfür erhaltet Ihr Push-Nachrichten.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Spanien? Die WM im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 (mit Taktik-Kommentar), Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 (Reaktion-Show) Im Free-TV: ZDF Im LIVE-STREAM: ZDF / MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland vs. Spanien: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.