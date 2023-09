Paris Saint-Germain: Ex-Sportdirektor Leonardo kritisiert PSG für fehlenden Support bei Lionel Messi und Neymar

PSG sei bei Lionel Messi und Neymar vor allem daran gescheitert, dass die Superstars zu wenig unterstützt wurden, sagt Ex-Sportdirektor Leonardo.

WAS IST PASSIERT? Laut Leonardo, der zwischen 2019 und 2022 mit Lionel Messi und Neymar zusammengearbeitet hat, fehlte dem Duo der "Support" bei Paris Saint-Germain.

WAS WURDE GESAGT? "Sie müssen sich wohlfühlen. Diese Spieler brauchen gute Laune, sie müssen sich unterstützt fühlen, sie müssen anerkannt werden", erklärte der ehemalige Sportdirektor von PSG der brasilianischen Zeitschrift Ge. "Und diejenigen, die das tun müssen, sind der Klub, wir (Sportliche Leiter, Anm. d. Red.) und die Trainer."

Trotzdem wies er die Behauptung zurück, dass es in der Kabine Ego-Kämpfe gebe. "Diese Jungs, die so viel Talent haben, sind nicht kompliziert", erklärte er: "Sie lösen mehr Probleme, als sie schaffen und wenn ihre Probleme gelöst werden müssen, dann wird das auch gemacht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Sommer 2021 wechselte Messi zu Paris Saint-Germain, um mit Kylian Mbappé und Neymar eines der besten Angriffstrios der Geschichte zu formen. Doch der Plan ging nicht auf. In der Champions League gelang der große Wurf nicht. Das wiederum brachte Ärger von den Fans ein. Messi erklärte diesen Sommer, dass er unglücklich in Paris war. Auch Neymar sprach jüngst davon, dass er und der Weltmeister durch "die Hölle" gegangen wären.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Paris hat Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé und Goncalo Ramos verpflichtet, um Messi (Inter Miami) und Neymar (Al-Hilal) zu ersetzen. Am 15. September spielt PSG in der Liga gegen Nizza.