VfL Osnabrück vs. SpVgg Unterhaching: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Der Meister verabschiedet sich von seinen Fans und der 3. Liga! Goal zeigt Euch, wie Ihr Osnabrück gegen Unterhaching im TV und LIVE-STREAM seht.

'Ein letztes Mal ' heißt heute das Motto des . Der schon sichere Meister empfängt die SpVgg Unterhaching zur Party, wenn ein letztes Mal in dieser Saison der Ball rollt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr an der Bremer Brücke.

Bevor sich die Mannschaft am Sonntag ins Goldene Buch der Stadt einträgt und auf dem Marktplatz feiern lässt, dürfen die Fans noch einmal im Stadion Ihren Aufstiegshelden zujubeln. Rücksicht auf die Gäste aus Unterhaching muss dabei keine genommen werden. Die Abstiegsgefahr für die Spielvereinigung ist nur noch theoretischer Natur.

Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, lest Ihr sie hier.

VfL Osnabrück vs. SpVgg Unterhaching: Die Daten zum Match

Duell VfL Osnabrück vs. SpVgg Unterhaching Datum Sa., 18. Mai 2019 | 13.30 Uhr Ort Bremer Brücke, Osnabrück Zuschauer 16.667 Plätze

VfL Osnabrück vs. SpVgg Unterhaching: Läuft das Spiel heute im TV?

Bei mehr als 160.000 Einwohnern passen nur etwa zehn Prozent der Osnabrücker Bevölkerung ins Stadion an der Bremer Brücke. Vielen Fans bleibt also nur übrig, das Geschehen zuhause am TV zu schauen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo die Partie läuft.

Läuft Osnabrück vs. Unterhaching im Free-TV?

Schlechte Nachricht für alle VfL- und Haching-Anhänger: Die Partie wird nicht auf einem öffentlich-rechtlichen Sender übertragen. Wer das Spiel sehen will, muss also Geld in die Hand nehmen. Wie viel, erklären wir Euch im nächsten Absatz.

Osnabrück vs. Unterhaching im Pay-TV - so funktioniert's

Exklusiv in dieser Spielzeit zeigt die Telekom jede der 306 Partien der 3. Liga in ihrem Programm von MagentaTV. Um Zugang dazu zu bekommen, müsst Ihr Kunde bei der Telekom sein.

Telekom-Nutzer, die das EntertainTV-Paket mit Internet- und Festnetzanschluss gebucht haben, können alle Spiele der 3. Liga inklusive betrachten. Für Mobilfunk- und Festnetzkunden mit Privatkunden-Laufzeitvertrag und einer Internet-Flatrate kostet das Sportpaket 9,95 Euro monatlich, wobei die ersten sechs Monate gratis sind. Wer sich über die Tarife informieren will, kann diesem Link folgen.

Auf dem MagentaSport-Sender begleiten Euch Kommentar Markus Höhner und Moderator Thomas Wagner durch die Partie. Los geht's 15 Minuten vor Anpfiff um 13.15 Uhr. Wer auch von den restlichen Plätzen nichts verpassen will, kann die Konferenzschaltung auswählen.

Doch auch Fans ohne Telekom-Vertrag können das Spiel live abrufen, wie wir im nächsten Abschnitt erklären.

VfL Osnabrück vs. SpVgg Unterhaching heute im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's

Die Telekom bietet ihr Angebot nicht nur im TV an, sondern auch im Internet. Auf der Streamingplattform von MagentaSport kann sich jeder Fan in die LIVE-STREAMS der einzelnen Partien klicken.

Voraussetzung dafür ist jedoch ein Abo beim Streamingdienst. Das gibt es für 9,95 Euro im Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten oder für 16,95 Euro monatlich ohne Mindestlaufzeit.

Wer sich angemeldet hat, kann über diesen Link direkt zur Einzelübertragung gelangen. Auch hier startet die Übertragung 15 Minuten vor Anstoß. Die Konferenzschaltung mit Kommentator Benni Zander ist hier ebenfalls verfügbar.

VfL Osnabrück vs. SpVgg Unterhaching: Goal bietet Euch den LIVE-TICKER zum heutigen Spiel

Ihr habt keine Lust auf teure Abos? Dann klickt Euch doch kostenlos in den LIVE-TICKER von Goal rein.

Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene, denn alle Tore, Karten, Ein- und Auswechslungen werden Euch in Top-Geschwindigkeit veranschaulicht. Unter diesen Link gelangt Ihr direkt zum Ticker.

VfL Osnabrück vs. SpVgg Unterhaching: Die Aufstellungen von heute

Aufstellung Osnabrück:

Kühn - Agu, Susac, Taffertshofer, Tigges - Ouahim, Danneberg, Blacha, Amenyido - Girth, Heider

VfL: Kühn - Agu, Susac, Taffertshofer, Tigges - Ouahim, Danneberg, Blacha, Amenyido - Girth, Heider#VFLUHG — VfL Osnabrück (@VfL_1899) 18. Mai 2019

Aufstellung Unterhaching:

Mantl, Winkler, Dombrowka, Hufnagel, Schimmer, Greger, Krauss, Schwabl, Marseiler, Kiomourtzoglou, Ehlich