VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 2. Bundesliga

29. Spieltag in der 2. Bundesliga: Osnabrück empfängt Regensburg. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nach der englischen Woche geht es heute direkt weiter, der trifft auf den SSV . Anstoß ist um 18.30 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke.

Der Dreizehnte spielt heute gegen den Elften, beide Teams trennen nur zwei Punkte. Gastgeber Osnabrück konnte am Dienstag auswärts bei Greuther Fürth mit 2:0 gewinnen, David Blacha und Niklas Schmidt erzielten die Treffer.

Der Jahn spielte unter der Woche 2:2 unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg, Sebastian Stolze und Andreas Albers netzten für Regensburg.

Das Hinspiel zwischen dem VfL und SSV endete spektakulär mit 3:3.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfL Osnabrück gegen Jahn Regensburg LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Zudem posten wir hier kurz vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen.

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg: Die Details zur Partie in der 2.

Wettbewerb:

Match: VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg

VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg Datum: 29. Mai 2020

29. Mai 2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Bremer Brücke

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute live im TV sehen: So geht's

Leider nein, der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga, Osnabrück gegen Regensburg gibt es also nicht im herkömmlichen Fernsehprogramm.

Der Sender aus Unterföhring hatte zwar an den ersten beiden Spieltagen die Konferenz live im Free-TV gezeigt, doch dieses Angebot Skys ist seit letzter Woche abgelaufen.

Wer das Spiel heute live und in voller Länge sehen will, muss Sky also abonniert haben. Alle Infos zu einem Sky-Abo findet Ihr hier.

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Wer das Spiel online im LIVE-STREAM verfolgen möchte, muss auch auf Sky zurückgreifen. Der Sender bietet genau zwei Möglichkeiten, um das Match legal über die vollen 90 Minuten streamen zu können.

Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt ihr Osnabrück gegen den Jahn heute im LIVE-STREAM verfolgen. Alles, was Ihr dafür erledigen müsst, ist, die Apps aus dem iTunes- oder Play Store herunterzuladen.

Dann könnt Ihr das Spiel ganz gemütlich auf dem mobilen Endgerät Eurer Wahl streamen, sei es das Smartphone, das Tablet oder der Laptop. Ihr könnt den Stream aber auch über Euren Fernseher laufen lassen, indem Ihr die Apps über den Smart-TV abspielt. Wer ein herkömmliches Fernsehgerät hat, kann zum Beispiel die PlayStation anschließen, Sky herunterladen und das Spiel über den großen Bildschirm verfolgen.

Sky Go ist für jeden Sky-Kunden im Abo-Paket enthalten. Nachdem Ihr die App heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch mit den Logindaten von Sky anmelden - schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist für alle Zuschauer ohne Sky-Abo. Hier könnt Ihr entweder das Einzelspiel streamen oder Euch einen Zugang erwerben, mit dem Ihr bis zum Ende der Saison Fußball sehen könnt. Der Vorteil hier ist, dass Ihr Sky nicht langfristig abonnieren müsst.

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute im LIVE-TICKER bei Goal

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, für die Übertragung zu blechen, der kann das Spiel gerne über unseren LIVE-TICKER verfolgen. Fast in Echtzeit liefern wir alle wichtigen Ereignisse rund um die Bremer Brücke, zudem gibt es interessante Statistiken zur 2. Bundesliga, die jeder Fußballfan wissen sollte. Schaut mal rein!

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute: Die Highlights von DAZN

Falls Ihr keine Zeit hattet, das Spiel in irgendeiner Weise live zu verfolgen, könnt Ihr Euch die Highlights der Partie bei DAZN gönnen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der nicht nur die Highlights der Bundesliga zeigt, sondern sie auch live überträgt! DAZN zeigt:

Jedes Freitagsspiel

Jedes Sonntagsspiel, das um 13.30 Uhr angepfiffen wird

Jedes Montagsspiel

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga hat DAZN auch die , und weitere europäische Topligen im Programm, die hoffentlich auch bald alle Ihre Corona-Pause hinter sich haben.

Aber nicht nur Fußball, auch American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport, Tennis und viele weitere Sportarten hat DAZN im Angebot. Hier haben wir einen Artikel, der einen Überblick über das Programm von DAZN gibt.

Das Portal bietet Euch einen Monat gratis an, danach kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr ungefähr eine halbe Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams!

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

VfL Osnabrück bisher 13 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Jahn Regensburg 6 Siege 3 4 Remis 4 19 erzielte Tore 11 11,3 Mio. Euro Marktwert 11,2 Mio. Euro Felix Agu (1,8 Mio. Euro) wertvollster Spieler Chima Okoroji (0,8 Mio. Euro)

VfL Osnabrück vs. Jahn Regensburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick