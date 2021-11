Der Männerfußball begibt sich wieder einmal in die Länderspielpause, dafür geht es beim Frauenfußball mit der Champions League weiter. Und mit Olympique Lyon gegen die FCB-Frauen, steht heute um 21 Uhr ein Top-Duell auf dem Spielplan.

Die FCB-Frauen spielen bis jetzt eine starke Saison in der Meisterschaft, stehen mit 18 Punkten aus 7 Spielen auf dem ersten Platz. Vor dem 1:2-Arbeitssieg in Essen, musste der Titelverteidiger allerdings eine Niederlage bei Eintracht Frankfurt hinnehmen. Eine Tordifferenz von 28:5 zeigt dennoch: Auf Olympique Lyon kommt heute eine starke Offensive zu. Die Französinnen müssen sich aber keinesfalls verstecken, mit bisher zwei Siegen stehen sie auf dem ersten Platz der Gruppe D und sind zwei Punkte vor dem FC Bayern.

Im heutigen Topspiel geht der Kampf um Platz 1 weiter. Von 2016-2020 wurden die Lyon-Frauen Jahr für Jahr Champions League-Siegerinnen, was einmal mehr unterstreicht, welch ein für ein hochklassiges Spiel uns heute Abend erwartet.

Women's Champions League heute LIVE: Olympique Lyon vs. FC Bayern München

Begegnung Olympique Lyon vs. FC Bayern München Datum Mittwoch, 10. November 2021 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort OL Stadium | Lyon | Frankreich

Wer überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München heute im TV: Die Women's Champions League LIVE im Fernsehen

Die Auswahl an Anbietern hat in den vergangenen Jahren im europäischen Fußball immens zugenommen. So braucht man für die Champions League der Männer inzwischen zwei verschiedene Abonnements, um kein Spiel zu verpassen. In der Women's Champions League ist es in dieser Saison etwas unkomplizierter.

Die Champions League der Frauen wird heute auf DAZN übertragen und ist auf gleich drei Wegen zu sehen!

Champions League auf YouTube? So überträgt DAZN Olympique Lyon vs. Bayern München!

DAZN hat seit dieser Saison die Rechte für alle Women's Champions League-Spiele - für die nächsten vier Jahre! Das bedeutet, das ganze 63 Partien auf DAZN zu sehen sein werden, zusätzlich werden die Begegnungen der nächsten zwei Jahre kostenlos und live auf YouTube übertragen.

Lyon - Bayern LIVE im TV und auf YouTube! Die Women's Champions League auf DAZN

Somit könnt Ihr die kostenlose YouTube- oder DAZN-App auf eurem Smart TV öffnen und schon habt ihr den vollen Zugriff auf alle Live-Partien der Women's Champions League.

Dabei müsst Ihr nicht zwingend auf den Internet-STREAM zugreifen - seit diesem Jahr hat DAZN nämlich auch zwei lineare TV-Sender. Täglich wird hier das Programm von 8.00-24.00 Uhr gesendet, heute findet Ihr das Duell zwischen Lyon und Bayern auf dem Sender DAZN 1. Wie hat man Zugriff auf die linearen TV-Sender von DAZN? Dafür müsst Ihr Kunden von Vodafone oder Sky sein, andernfalls bleibt der altbekannte Stream die einzige Alternative.

Olympique Lyon vs. FC Bayern München heute LIVE im TV: So wird die Women's Champions League auf DAZN übertragen

Es gibt also drei verschiedene Wege, das Auswärtsspiel der Bayern-Frauen zu verfolgen. Bei allen ist die Übertragung grundsätzlich diegleiche: Jan Platte ist der Kommentator, Verena Schweer ist als Expertin mit an Bord.

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Expertin: Verena Schweer

Olympique Lyon vs. FC Bayern München: Die DAZN-Pakete für exklusive Inhalte

Solltet Ihr grundsätzlich an einem Abonnement interessiert sein, bietet Euch DAZN verschiedene Pakete an, die Ihr abschließen könnt. Denn neben der Women's Champions League ermöglicht ein DAZN-Abo den Zugang zu exklusiven Inhalten wie der Champions League der Männer, populäre Darts-Turniere, NFL, NBA und mehr.

Eine Möglichkeit ist dabei das Jahresabo für 149,99 Euro, bei dem Ihr im Vergleich zum anderen Paket zwei Monate spart. Die Alternative ist das Monatsabonnement, bei welchem Ihr 14,99 Euro zahlt, zusätzlich ist dieses Abo monatlich kündbar. Falls Ihr Euch noch nicht entscheiden könnt, ist hier nochmal alles aufgelistet.

Olympique Lyon vs. FC Bayern München live: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr keine Zeit habt, die gesamten 90 Minuten zu genießen, bietet Euch Goal im LIVE-TICKER die Möglichkeit, alles rundum den Kampf um Platz 1 in der Gruppe D zu erfahren.

Hier geht's zum LIVE-TICKER von Lyon gegen die Bayern in der Women's Champions League!

Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wenn Ihr die Aufstellung beider Mannschaften sehen wollt, seid Ihr hier genau richtig. Eine Stunde vor Anpfiff werden diese hier eingeblendet.

