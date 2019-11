Jose Mourinho: Dieser Legende ähnelt PSG-Star Kylian Mbappe

Jose Mourinho hat eine hohe Meinung von PSG-Star Kylian Mbappe. Der Trainer sieht dabei sogar Ähnlichkeiten mit einer brasilianischen Legende.

Der portugiesische Star-Trainer Jose Mourinho hat PSG-Star Kylian Mbappe mit der brasilianischen Sturm-Legende Ronaldo verglichen. "Mbappes Qualitäten sind absolut unglaublich", sagte Mourinho in der TV-Sendung Telefoot und fügte hinzu: "Sein Spielstil - was er in einem Fußballspiel machen kann - das ist wirklich etwas Besonderes."

Dabei kenne Mourinho wenige Spieler mit vergleichbaren Eigenschaften: "Im Fußball muss man wirklich besonders sein und einzigartige Eigenschaften haben. Wenn man sich seine besonderen Qualitäten ansieht, unterscheidet er sich wirklich von anderen Spielern."

Mourinho vergleicht Mbappe mit Ronaldo Nazario: "Wenn du gegen sie spielst, hast du Angst"

Er führte aus: "Der einzige vergleichbare Spieler, der mir in Erinnerung bleibt, ist Ronaldo Nazario. Sie sind Spieler mit einzigartigen Qualitäten. Wenn du gegen sie spielst, hast du Angst." Bereits 2017 wechselte der nun 20-jährige Mbappe von der nach Paris.

Neben PSG war damals auch ein heißer Kandidat auf die Verpflichtung des Stürmers. In einem Interview bei Telefoot erklärte nun der ehemalige Vize-Präsident der Monegassen, wieso Mbappe den Madrilenen eine Absage erteilte .

Demnach wäre ein Wechsel nach für den Stürmer damals zu früh gekommen und er habe nicht verlassen wollen. Vasilyev betonte jedoch auch, dass er fest davon ausgehe, dass Mbappe eines Tages zu den Königlichen wechseln wird.