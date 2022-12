Hakim Ziyech ist ein Schlüsselspieler von Marokko, dabei fehlte nicht viel, dass der Offensivspieler gar nicht an der WM 2022 in Katar teilnimmt.

Marokko spielt eine sensationelle Weltmeisterschaft 2022 und hat als erste Mannschaft Afrikas überhaupt den Einzug in das Halbfinale einer WM-Endrunde geschafft.

Angeführt wird die Mannschaft von ihren Stars Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui und Hakim Ziyech. Dabei war Letztgenannter eigentlich gar kein Kandidat mehr für das Turnier in Katar, nachdem er 2021 seinen Rücktritt erklärt hatte. Was war passiert?

Marokko: Warum war Hakim Ziyech eigentlich schon zurückgetreten? GOAL klärt auf

Hakim Ziyech: Der Marokko-Star im Steckbrief

Name: Hakim Ziyech Alter: 29 Verein: FC Chelsea Länderspiele: 48 Länderspieltore: 19

Marokko: Warum war Hakim Ziyech eigentlich schon zurückgetreten?

Unter Ex-Trainer Vahid Halilhodzic spielte Hakim Ziyech bei Marokko keine Rolle, zu groß waren letztlich die Differenzen zwischen Spieler und Coach. Der Bosnier monierte ein "einem Nationalspieler nicht würdiges Verhalten. Er will nicht trainieren, er will nicht spielen, er ist nicht ernsthaft", so der Halilhodzic.

Der öffentlich schwer kritisierte Reservist des FC Chelsea ließ die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen, bekundete seine Liebe zu Marokko - und trat selbst beleidigt zurück.

Von Juni 2021 bis September 2022 absolvierte Ziyech kein einziges Länderspiel. Monate vor der WM deutete sich Umschwung im Machtkampf an, und auch auf Druck der Bevölkerung schlug beim Verband das Pendel in Richtung des Starspielers aus. Der Bosnier Halilhodzic musste Ende August gehen, unter dem neuen Coach Walid Regragui kehrte Ziyech bereits im September ins Team zurück.

"In der Vergangenheit haben einige Trainer gesagt, alle Spieler sollten gleich behandelt werden", erzählte Regragui nach dem Sieg im Achtelfinale gegen Spanien: "Hakim ist aber nicht irgendein Spieler."

Bleibt Marokko-Star Hakim Ziyech beim FC Chelsea?

Bei Marokko ist Ziyech unumstritten, bei seinem Verein Chelsea muss der Linksfuß meist auf der Ersatzbank Platz nehmen. Lediglich fünfmal kam er in der laufenden Saison in der Premier League zum Einsatz, in der Startformation stand er gar nur einmal.

Kein Wunder, dass es seit einiger Zeit Wechselgerüchte um den im niederländischen Dronten geborenen Edeltechniker gibt.

Im vergangenen August wurde er mit Manchester United, einer Rückkehr zu Ajax und einem Wechsel zur AC Milan in Verbindung gebracht. Vor allem die Italiener sollen nun auch im Winter wieder Interesse zeigen, doch nach seinen starken Leistungen bei der WM könnten noch weitere Top-Klubs in den Poker einsteigen. Ausgang offen.