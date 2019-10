FC Liverpool: Sadio Mane will "für immer bleiben"

Angreifer Sadio Mane vom FC Liverpool hat verraten, dass er gerne bis zum Karriereende bei den Reds bleiben würde.

Stürmer Sadio Mane plant in seiner Karriere keinen Abschied von Champions-League-Sieger . "Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Vereins zu sein", sagte er bei TV 2. "Ich hoffe, für immer hier zu bleiben."

Mit Mohamed Salah und Roberto Firmino bildet Mane zurzeit eines der gefährlichsten Angriffstrios der Welt. Der Senegalese, der seit Monaten in Ausnahmeform spielt, schwärmte: "Ich fühle mich glücklich, mit ihnen spielen zu können. Sie sind sehr gute Spieler, das macht alles einfacher."

Mane: "Bobby ist der schüchternste Spieler"

Firmino sei dabei aber ein sehr scheuer Typ: "Mo ist manchmal lustig. Ein cooler und netter Typ. Bobby ist der schüchternste Spieler, den ich je getroffen habe. Aber auch er ist sehr nett", so Mane.

In der aktuellen Saison bringt es Mane auf elf Torbeteiligungen (neun Tore, zwei Assists) in 13 Spielen. Der Vertrag des 27-Jährigen an der Anfield Road läuft noch bis 2023.