Liverpool lässt Manchester United keine Chance und springt vorerst an die Spitze

Der FC Liverpool hat seine Chance auf den Titel in der Premier League eindrucksvoll gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann den Klassiker gegen Manchester United hochverdient mit 4:0 (2:0) und übernahm die Tabellenführung in England. Die Reds haben bei einem Spiel mehr nun zwei Punkte Vorsprung auf den großen Rivalen Manchester City.

Für ManUnited war es im Kampf um die Champions-League-Plätze ein herber Rückschlag. Allerdings musste das Team von Ralf Rangnick an der Anfield Road auf Superstar Cristiano Ronaldo verzichten, der nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes fehlte.

Die Liverpool-Fans reagierten auf die traurige Nachricht sehr emotional: In der 7. Minute applaudierten die Anhänger, um "CR7" und dessen Lebensgefährtin Georgina Rodriguez ihre Unterstützung zu zeigen. Zudem sangen sie ihr berühmtes "You'll Never Walk Alone".

Luis Dias brachte die klar überlegenen Reds in der 5. Minute in Führung. Die Stürmerstars Mo Salah (22. und 85.) und Sadio Mane (68.) sorgten für klare Verhältnisse. United liegt bei einem Spiel mehr drei Punkte hinter dem Vierten Tottenham Hotspur.