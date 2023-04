Premier League: Aufreger beim Topspiel! Linienrichter attackiert Liverpools Andrew Robertson

Beim Duell zwischen Liverpool und Arsenal gerieten einer der Linienrichter und Andrew Robertson aneinander.

WAS IST PASSIERT? In der Premier League kam es beim Topspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal zu einer außergewöhnlichen Tätlichkeit: Linienrichter Constantine Hatzidakis verpasste Jürgen Klopps Schützling Andrew Robertson einen Ellenbogenstoß.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den ersten 45 Minuten gab es neben drei Toren auch eine wilde Rudelbildung zu bestaunen. Beim Gang in die Kabinen kam es zur Entgleisung des Linienrichters, der zuvor von Robertson in eine Diskussion verwickelt wurde. Mehrere Videos zeigen, wie der Assistent ausholt und den Profi des FC Liverpool am Kinn erwischt.

Offenbar wollte er ihn damit auf Distanz halten. Der Schotte holte sich am Ende sogar noch die Gelbe Karte ab und musste von seinen Teamkollegen zurückgehalten werden. Sky-Experte Roy Keane sagte in der Live-Übertragung: "Robertson sollte sich lieber um seine Defensiv-Arbeit kümmern." Außerdem bezeichnete er ihn als "Riesenbaby".

Liverpool lag gegen Arsenal mit 0:2 zurück, doch Mohamed Salah verkürzte kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit verschoss der Ägypter einen Elfmeter und vergab eine weitere Großchance, doch Roberto Firmino erlöste die Reds in der 87. Minute. Ob es ein Ermittlungsverfahren gegen Hatzidakis geben wird, ist derzeit noch unklar.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Sky Sports