"Das tut weh": Lionel Messi beim Sieg gegen Ajaccio erneut von PSG-Fans ausgepfiffen

Der Weltmeister hat bei Teilen des eigenen Anhangs einen schweren Stand. So auch am Samstag im Parc des Princes.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist beim 5:0-Sieg von PSG gegen AC Ajaccio am Samstagabend erneut von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen worden. Vor allem zu Beginn des Spiels wurden die Aktionen des Superstars hörbar mit Pfiffen und Buhrufen bedacht. Zum Beispiel in der 16. Minute, als Messi einen Eckball trat.

WAS WURDE GESAGT? Auch PSG-Trainer Christophe Galtier vernahm die Unmutsbekundungen. Er sagte später: "Am Anfang gab es Buhrufe gegen Leo, wann immer er am Ball war. Allerdings hat ein Großteil der Fans diese erstickt und ihn mit Applaus aufgemuntert."

"Meine Lehre daraus ist: Leo war das ganze Spiel über fokussiert und hatte den Willen, seine Mannschaft im Angriff anzuführen und Möglichkeiten zu kreieren", so der Coach weiter. "Er kennt solche Situationen, in seiner Karriere gab es schon oft schwierige Momente."

Auch Messis Mannschaftskameraden Danilo und Renato Sanches äußerten sich. Danilo meinte bei Canal Plus: "Es ist hart, wenn ein Mitspieler ausgepfiffen wird. Das tut weh." Sanches nannte es "schwierige Momente", die man nicht kontrollieren könne: "Für ihn ist das unangenehm."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi, dessen Vertrag bei Paris Saint-Germain ausläuft, wurde bereits in der Vergangenheit mit Pfiffen der Fans bedacht. Vor einigen Tagen hatten die PSG-Ultras vor der Geschäftsstelle gegen die eigenen Superstars demonstriert und dabei auch den 35-Jährigen mit Schmährufen und Beleidigungen überzogen.

Die Partie gegen Ajaccio war die erste, bei der er nach seiner vieldiskutierten Reise nach Saudi-Arabien an einem freien Tag wieder für den Spitzenreiter der Ligue 1 auflaufen durfte. Der Klub hatte ihn daraufhin zunächst für zwei Wochen suspendiert, dies aber nach einer öffentlichen Entschuldigung wieder aufgehoben. Vor einigen Tagen kehrte Messi daher ins Mannschaftstraining zurück.

WIE GEHT ES WEITER? Am 21. Mai steht für PSG und Messi bei AJ Auxerre ein Auswärtsspiel auf dem Plan. Dann kann der Titelverteidiger unter Umständen den französischen Meistertitel vorzeitig klarmachen.