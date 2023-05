Lionel Messi kehrt bei PSG zurück! Starstürmer nach Suspendierung im Kader für das Spiel gegen Ajaccio

La Pulga wird schon am Samstag wieder für PSG auf Torejagd gehen. Trainer Christophe Galtier bestätigte das.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi steht im Kader für das Ligaspiel von PSG im Parc des Princes gegen AC Ajaccio am Samstagabend. Trainer Christophe Galtier bestätigte dies am Freitag. Die Suspendierung gegen den 35 Jahre alten Starstürmer ist damit vollständig aufgehoben.

WAS WURDE GESAGT? Galtier führte über Messi aus: "Ich habe am Donnerstag mit ihm gesprochen. Er ist motiviert, entschlossen und will einen weiteren Titel gewinnen. Ja, er wird morgen in der Startelf stehen."

Messi habe "auf einem sehr hohen Niveau" trainiert und sein Verhalten sei "perfekt" gewesen, so der Coach weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi war vor knapp zwei Wochen an einem freien Tag ohne Genehmigung des Klubs nach Saudi-Arabien gereist, um als Tourismusbotschafter die Werbetrommel für den Golfstaat zu rühren. PSG suspendierte ihn daraufhin für zwei Wochen. Nach Messis öffentlicher Entschuldigung nahm er bereits seit einigen Tagen wieder am Training des Ligue-1-Spitzenreiters teil.

WIE GEHT ES WEITER? Vier Spieltage sind in der Ligue 1 noch zu gehen. PSG benötigt daraus zwei Siege, um den nächsten Meistertitel einzutüten. Auf das Spiel gegen Ajaccio fügt eine Auswärtspartie bei AJ Auxerre am 21. Mai.