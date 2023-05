"Müssen ihn rausschmeißen": Wütende PSG-Fans beleidigen Lionel Messi bei Demonstration

PSG-Fans haben am Mittwoch ihrem Frust über die Messi-Situation Luft gemacht. Sie demonstrierten vor der Geschäftsstelle - und wurden deutlich.

WAS IST PASSIERT? Rund 400 Fans von Paris Saint-Germain haben am Mittwochnachmittag vor der Geschäftsstelle des Klubs demonstriert und sind bei dieser Gelegenheit unter anderem Superstar Lionel Messi hart verbal angegangen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben die Söldner satt. Wir müssen Messi rausschmeißen", verkündete ein Redner nach Angaben des kicker durch ein Megafon.

Außerdem beleidigten die Fans den argentinischen Weltmeister mit Sprechchören.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Fans werfen Messi fehlendes Engagement bei PSG vor. Vor allem die schwachen Leistungen in den beiden Achtelfinal-Spielen der Champions League gegen den FC Bayern München kamen bei ihnen nicht gut an.

In dieser Woche wurde zudem bekannt, dass Messi eine Trainingseinheit geschwänzt hat, um einen nicht mit Trainer und Sportchef abgesprochenen Kurztrip nach Saudi-Arabien zu unternehmen, um dort für die WM-Bewerbung des Landes zu werben.

Daraufhin suspendierte PSG den Argentinier für zwei Wochen ohne Bezahlung und hat sich angeblich dazu entschlossen, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht per Option um eine weitere Saison zu verlängern.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Nach Ablauf seiner Suspendierung dürfte Messi noch in drei Liga-Spielen für PSG ablaufen, wobei es angesichts der Fan-Proteste auch möglich ist, dass das Kapitel Paris nun für ihn schon vorzeitig beendet ist.

DIE REAKTIONEN: PSG kommentierte die Proteste vor der Geschäftsstelle in einer offiziellen Mitteilung: "Paris Saint-Germain verurteilt die unerträglichen und beleidigenden Aktionen einer kleinen Gruppe von Personen, die am Mittwoch stattgefunden haben, auf das Schärfste. Ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten rechtfertigt nichts derartige Handlungen", schrieb der Klub.